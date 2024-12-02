Блогерка Верба похрестила доньку: зворушливі фото таїнства

Зазначимо, що блогерка довгий час не з'являлася на своїй основній сторінці в Instagram, зрідка публікуючи новини в Telegram-каналі. Сьогодні вона повернулася на іншу сторінку, публікації на якій вона не робила ще з 2021 року.

Скриншот сторінки (фото: instagram.com/verbaaa)

"Мабуть, це найчуттєвіший день мого життя. Хрещення моєї доньки Розочки. Останній пост на цій сторінці був ще в 2021 році. Сказав би мені хтось, що незабаром усе так зміниться. І ось у мене вже сім'я, дитина, життя в іншому місті", - зазначила у публікації Верба.

Верба з донечкою Розочкою (фото: instagram.com/verbaaa)

Для урочистого дня блогерка вибрала довге пальто молочного відтінку та бежеві чоботи на невеликому підборі. Свій образ вона доповнила природним макіяжем, а також укладкою з локонами.

Юлія Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

На таїнство хрещення вона запросила лише найближчих родичів та друзів.

Хрещення доньки Юлії Верби (фото: instagram.com/verbaaa)

Також вона показала, як підросла її донька, якій 18 грудня виповниться три місяці. Для святкового дня малечу одягли в білу сукню та чепчик, а також крижму з мереживом - спеціальну ковдру, яку використовують після обряду хрещення.

Донька Верби (фото: instagram.com/verbaaa)

Ще одну серію фото Верба опублікувала зі своїм обранцем Костянтином, який є батьком дитини.

Юлія Верба з майбутнім чоловіком та донькою Розою (фото: instagram.com/verbaaa)

Що відомо про особисте життя Верби

Блогерка довгий час була у стосунках із блогером Денисом Притулою, який дарував їй розкішні букети троянд та брендові коштовності. Пара декілька разів сходилася та розходилася, а у травні 2023 року Верба оголосила, що вони вже не разом.

У листопаді 2023 року дівчина розповіла про заручини з чоловіком на ім'я Костянтин.

Вже у червні 2024-го Юлія Верба розсекретила, що вагітна. На грандіозній вечірці гендер-паті стало відомо, що пара чекає на дівчинку.

Народжувала знаменитість у Львівському перинатальному центрі. Її госпіталізували через проблеми з високим тиском за кілька днів до ПДП, а потім стимулювали пологи. Зрештою лікарі вирішили робити кесарів розтин.

Донька Верби народилася 18 вересня. Вона майже відразу показала обличчя дитини, а також поділилася з фолловерами кадрами з виписки з пологового будинку.

Юлія Верба з донькою та майбутнім чоловіком Костянтином (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)