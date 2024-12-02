Блогерша Верба окрестила дочь: трогательные фото таинства

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба, которая в сентябре этого года впервые стала мамой, показала трогательные фото с таинства крещения малышки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 21-летней девушки.
Отметим, что блогерша долгое время не появлялась на своей основной странице в Instagram, изредка публикуя новости в Telegram-канале. А сегодня она вернулась на другую страницу, публикации на которой она не делала еще с 2021 года.
Скриншот страницы (фото: instagram.com/verbaaa)
"Пожалуй, это самый чувственный день моей жизни. Крещение моей дочери Розочки. Последний пост на этой странице был еще в 2021 году. Сказал бы мне кто-то, что в скором времени все так поменяется. И вот у меня уже семья, ребенок, жизнь в другом городе", - отметила в публикации Верба.
Верба с доченькой Розочкой (фото: instagram.com/verbaaa)
Для торжественного дня блогерша выбрала длинное пальто молочного оттенка и бежевые сапоги на небольшом каблуке. Свой образ она дополнила естественным макияжем, а также укладкой с локонами.
Юлия Верба (фото: instagram.com/verbaaa)
На таинство крещения она пригласила только самых близких родственников и друзей.
Крещение дочки Юлии Вербы (фото: instagram.com/verbaaa)
Также она показала, как подросла ее дочка, которой 18 декабря исполнится три месяца. Для праздничного дня малышку одели в белое платье и чепчик, а также крыжму с кружевом - специальное одеяло, которое используют после обряда крещения.
Дочка Вербы (фото: instagram.com/verbaaa)
Еще одну серию фото Верба опубликовала со своим избранником Константином, который является отцом ребенка.
Юлия Верба с будущим мужем и дочкой Розой (фото: instagram.com/verbaaa)
Блогерша долгое время была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз и брендовые драгоценности. Пара несколько раз сходилась и расходилась, а в мае 2023 года Верба объявила, что они не вместе.
В ноябре 2023 года девушка рассказала о помолвке с мужчиной по имени Константин.
Уже в июне 2024-го Юлия Верба рассекретила, что беременна. На грандиозной вечеринки гендер-пати стало известно, что пара ждет девочку.
Рожала знаменитость во Львовском перинатальном центре. Ее госпитализировали из-за проблем с высоким давлением за несколько дней до ПДР, а затем стимулировали роды. В конце концов врачи приняли решение делать кесарево.
Дочь Вербы родилась 18 сентября. Она почти сразу показала лицо ребенка, а также поделилась с фолловерами кадрами с выписки из роддома.
Юлия Верба с дочкой и будущим мужем Константином (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)