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Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

Понеділок 23 вересня 2024 15:21
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Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото Блогерка Юля Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська блогерка Юлія Верба, яка минулого тижня вперше стала мамою, продемонструвала у мережі фото з виписки з пологового будинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.

"Картина домальована. Ми вдома", - лаконічно підписала вона публікацію.

Для святкового заходу блогерка обрала бежевий костюм із трикотажу, який складався з сукні в довжині максі та кардигану з довгими рукавами та зав'язками під грудьми. Новоспечена мама доповнила стриманий лук прикрасами та натуральним макіяжем у нюдових відтінках.

Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

Верба на виписці (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На кадрах Верба позує зі своїм обранцем, а також новонародженою дочкою на фоні кількох шикарних "фонтанів" із рожевих кульок та розкішних букетів. Її прийшли привітати найрідніші люди та друзі.

Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фотоБлогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

Юля Верба зі своїм обранцем та донькою на виписці (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Що відомо про вагітність та пологи Верби

У листопаді 2023 року блогерка оголосила про заручини зі своїм обранцем Костянтином. Тоді вона опублікувала романтичні світлини з каблучкою та величезним букетом червоних троянд.

А вже у червні 2024 року зірка соцмереж приголомшила шанувальників новиною про вагітність.

Незадовго до пологів вона влаштувала грандіозне свято - гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини. До цього свою дитину вона ласкаво називала "горобчиком".

17 вересня Юля Верба оголосила про те, що лягає до пологового будинку через високий тиск. А вже наступного дня повідомила, що їй стимулювали пологи - про всі подробиці вона писала у Telegram-каналі. Потім дівчина тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

Донька блогерки народилася 18 вересня о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

Донька блогерки (фото: (фото: instagram.com/yuli.verbaaa))

Раніше блогерка Верба поділилася зворушливим відео з пологів та показала обличчя дитини.

Також Джамала показала маленького сина і відверто висловилася про материнство в умовах війни.

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