Блогерша Верба поделилась кадрами шикарной выписки из роддома: фото
Популярная украинская блогерша Юлия Верба, которая на прошлой неделе впервые стала мамой, продемонстрировала в сети фото с выписки из роддома.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.
"Картина дорисована. Мы дома", - лаконично подписала она публикацию.
Для праздничного мероприятия блогерша выбрала бежевый костюм из трикотажа, который состоял из платья в длине макси и кардигана с длинными рукавами и завязками под грудью. Новоиспеченная мама дополнила сдержанный лук украшениями и натуральным макияжем в нюдовых оттенках.
Верба на выписке (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
На кадрах Верба позирует со своим избранником, а также новорожденной дочерью на фоне нескольких шикарных "фонтанов" из розовых шариков и роскошных букетов. Ее пришли поздравить самые родные люди и друзья.
Юля Верба со своим избранником и дочкой на выписке (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Что известно о беременности и родах Вербы
В ноябре 2023 года блогерша объявила о помолвке со своим избранником Константином. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.
А уже в июне 2024 года звезда соцсетей огорошила поклонников новостью о беременности.
Незадолго до родов она устроила грандиозный праздник - гендер-пати, чтобы узнать пол ребенка. До этого своего ребенка она ласково называла "горобчиком".
17 сентября Юля Верба объявила о том, что ложится в роддом из-за высокого давления. А уже на следующий день сообщила, что ей стимулировали роды - обо всех подробностях она писала в Telegram-канале. Затем девушка длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.
Дочка блогерши родилась 18 сентября в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.
Дочь блогерши (фото: (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)