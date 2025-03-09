Блогерка Монро виїхала за кордон й пояснила, як їй це вдалося. Зняли з військового обліку

Трансгендерна блогерка Монро, яка з початку повномасштабної війни РФ проти України не виїжджала за кордон, вперше за цей час вирушила в іншу країну. В її документах вказано чоловічу стать, але її зняли з військового обліку .

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) на своїй сторінці в Instagram Монро розповіла, чому вона вирушила за кордон та чи були у неї проблеми на митниці.

Так, блогерка знялася у документальному фільмі "Queens of Joy", в якому було показано історії трьох драг-квін (одна з яких Монро). І тому зірка вирушила на прем'єру стрічки.

"Я вперше с початку війни виїхала за кордон! Ще раз наголошую, в законний спосіб. Хоча навряд би я сказала, що в незаконний", - розповіла Монро.

Також вона пояснила, як їй вдалося вирушити за кордон з документами, де зазначено чоловічу стать. Блогерка наголосила на тому, що мала на це законні підстави.

"Ще позаминулого року я оформила всі документи, мене виключили з військового обліку. Я можу спокійно виїжджати, за законом мене мають випустити та, бажано, впустити, тому що в мене є квиток додому", - зазначила Монро.

"Я не хочу... Тут в мене все життя, моя кар'єра, мій дім. Та я навіть відпочивати їхати не хотіла! Зараз, умовно, я їду у відрядження", - додала вона.

Блогерка вже перетнула кордон і прямує до Греції. До речі, вона розповіла, що ніяких проблем не було.

Монро розповіла про виїзд за кордон (скріншот)

Хто така блогерка Монро

Монро - українська блогерка, телеведуча та артистка, відома як перша драг-квін України. Вона працювала на ТБ, а нині активно веде свій блог. У 45 років Монро вирішила розширити свої знання та вступила до університету, аби стати психологом.

Свою кар'єру блогерка починала саме як драг-квін, виступаючи в нічних клубах та на різних заходах. Вона - активна учасниця ЛГБТК+ спільноти в Україні та виступає за права та рівність для всіх.

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