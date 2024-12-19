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46-річна блогерка Монро показала ідеальне обличчя без макіяжу: як вона виглядає

Четвер 19 грудня 2024 13:14
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46-річна блогерка Монро показала ідеальне обличчя без макіяжу: як вона виглядає Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Катерина Собкова

Українська блогерка і ведуча Монро, яка раніше відповіла на чутки про народження сина, показала, який вигляд вона має без макіяжу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Монро, яку всі звикли бачити з яскравим епатажним макіяжем і в таких самих вбраннях, поділилася лайфхаками, як вона доглядає за собою щодня і при цьому показала, який вигляд має без косметики.

46-річна блогерка Монро показала ідеальне обличчя без макіяжу: як вона виглядає

Скриншот

"Без довгих вступів показую свою щоденну б'юті-рутину. Після душу або вмивання вичавлюю залишки сироватки, розподіляю на долонях і масажними рухами наношу на все обличчя, шию, зону декольте. Я впевнена, напрямки рухів по масажним лініям вже всі вивчили", - зазначила у відео знаменитість.

46-річна блогерка Монро показала ідеальне обличчя без макіяжу: як вона виглядає

Скриншот

Потім блогерка нанесла денний крем і знову масажними рухами розподілила його. Далі вона показала готовий образ із легким макіяжем і зачіскою.

Як відреагували в мережі

Підписники Монро тут же почали коментувати її відео, зазначивши, що він має чудовий вигляд:

  • "Красуня"
  • "Монріта, ви - вогонь! Обожнюю вашу енергетику, навіть через екран відчувається"
  • "Монро, ви довели, що час для вас ніщо, маєте крутий вигляд"
  • "Ідеальна шкіра"
  • "Левиця".

Хто така Монро

Монро, вона ж Невгамовна Монро, Монрітта - телеведуча, акторка, співачка, блогерка, громадська діячка та відома українська шоувумен. Вона першою ввела в загальноукраїнську термінологію поняття "травесті-діва" і перша артистка, яка відкрито заявила про себе як про трансгендерну представницю шоу-бізнесу в Україні.

Про особисте життя Монро практично нічого не відомо - його блогерка ретельно приховує. Монро наголосила, що особистість може бути цілком самодостатньою, незалежно від того, чи є в неї стосунки, які, на її думку, часто занадто ідеалізують. Вона також вважає, що пари здебільшого формуються під впливом первісних інстинктів - сексуального потягу і бажання продовжити рід.

46-річна блогерка Монро показала ідеальне обличчя без макіяжу: як вона виглядає

Блогерці 46 років (фото: instagram.com/monritta)

Раніше Монро знялася з військового обліку і назвала причину.

Також блогерка Монро сказала, що думає про "бусифікацію".

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