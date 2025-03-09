Блогерша Монро выехала за границу и объяснила, как ей это удалось. Сняли с воинского учета

Трансгендерная блогерша Монро, которая с начала полномасштабной войны РФ против Украины не выезжала за границу, впервые за это время отправилась в другую страну. В ее документах указан мужской пол, но ее сняли с воинского учета .

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) на своей странице в Instagram Монро рассказала, почему она отправилась за границу и были ли у нее проблемы на таможне.

Так, блогерша снялась в документальном фильме "Queens of Joy", в котором были показаны истории трех драг-квин (одна из которых Монро). И поэтому звезда отправилась на премьеру ленты.

"Я впервые с начала войны выехала за границу! Еще раз подчеркиваю, законным способом. Хотя вряд ли бы я сказала, что незаконным", - рассказала Монро.

Также она объяснила, как ей удалось отправиться за границу с документами, где указан мужской пол. Блогерша отметила, что имела на это законные основания.

"Еще в позапрошлом году я оформила все документы, меня исключили с воинского учета. Я могу спокойно выезжать, по закону меня должны выпустить и, желательно, впустить, потому что у меня есть билет домой", - отметила Монро.

"Я не хочу... Здесь у меня вся жизнь, моя карьера, мой дом. Да я даже отдыхать ехать не хотела! Сейчас, условно, я еду в командировку", - добавила она.

Блогерша уже пересекла границу и направляется в Грецию. Кстати, она рассказала, что никаких проблем не было.

Монро рассказала о выезде за границу (скриншот)

Кто такая блогерша Монро

Монро - украинский блогер, телеведущая и артистка, известная как первая драг-квин Украины. Она работала на ТВ, а сейчас активно ведет свой блог. В 45 лет Монро решила расширить свои знания и поступила в университет, чтобы стать психологом.

Свою карьеру блогерша начинала именно как драг-квин, выступая в ночных клубах и на различных мероприятиях. Она - активная участница ЛГБТК+ сообщества в Украине и выступает за права и равенство для всех.

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