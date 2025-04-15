Блогерка Мандзюк розкрила, що насправді відбувалося між Тереном і переможницею "Холостяка"

Говорячи про Олександра Терена, Мандзюк сказала, що йому "нав'язали такий образ, який їм потрібен був".

"Саша - дуже добра людина. Він ніколи нікому про це не скаже", - наголосила Мандзюк.

Далі вона продовжила і шокувала, що роман Терена з Бєлєнь був піаром.

"Я просто спостерігала і бачила, через що він проходить. Про ці стосунки з переможницею, в яких він не був. Я це скажу, він у них не був. Тому що я бачила Сашу частіше, ніж він бачив переможницю. Я розумію, які я серйозні речі кажу, але це кажу їх я, тому що я бачила все це зі сторони", - зазначила Мандзюк.

Водночас вона висловилася про Інну Бєлєнь, яка, за словами, Мандзюк, грала в мережі роль жертви.

"Я бачила, що з Сашею зробили після розставання, типу розставання. Стосунків, яких не було. Як поводилася переможниця. Як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розставання, Саша це сказав". Ну така акторка, я просто взагалі в шоці", - висловилася Мандзюк про Бєлєнь.

Що відомо про стосунки Бєлєнь і Терена

Нагадаємо, Інна Бєлєнь розійшлася з Олександром Будьком "Тереном" через місяць після фіналу шоу - у лютому 2025 року. Перед цим пара публічно посварилася.

Річ у тім, що Інна під час інтерв'ю Славі Дьоміну заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на рідну мову. Терен був не згоден із цією позицією. Після цього пара деякий час не коментувала питання, разом вони чи ні.

Після розставання Бєлєнь запідозрили в романі зі співаком Вадимом Олійником, з яким вона засвітилася на фото. Крім того, дівчина періодично підігріває чутки про своє особисте життя, виставляючи фото у весільній сукні.

Тим часом Олександра Терена запідозрили в романі з відомою блогеркою Оленою Мандзюк. Спочатку вони разом відпочивали на Кіпрі, а потім знялися для бренду "Гаптувальня" в національних українських костюмах в образах нареченого і нареченої.



Інна Бєлєнь та Олександр Терен після фіналу "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)