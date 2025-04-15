Блогерша Мандзюк раскрыла, что на самом деле происходило между Тереном и победительницей "Холостяка"

Говоря про Александра Терена, Мандзюк сказала, что ему "навязали такой образ, какой им нужен был".

"Саша - очень добрый человек. Он никогда никому об этом не скажет", - подчеркнула Мандзюк.

Далее она продолжила и шокировала, что роман Терена с Белень был пиаром.

"Я просто наблюдала и видела, через что он проходит. Об этих отношениях с победительницей, в которых он не был. Я это скажу, он в них не был. Потому что я видела Сашу чаще, чем он видел победительницу. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела все это со стороны", - отметила Мандзюк.

В то же время она высказалась про Инну Белень, которая, по словам, Мандзюк, играла в сети роль жертвы.

"Я видела, что с Сашей сделали после расставания, типа расставания. Отношений, которых не было. Как вела себя победительница. Как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расставания, Саша это сказал". Ну такая актриса, я просто вообще в шоке", - высказалась Мандзюк про Белень.

Что известно про отношения Белень и Терена

Напомним, Инна Белень разошлась с Александром Будько "Тереном" через месяц после финала шоу - в феврале 2025 года. Перед этим пара публично поссорилась.

Дело в том, что Инна во время интервью Славе Демину вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на родной язык. Терен был не согласен с этой позицией. После этого пара некоторое время не комментировала вопрос, вместе они или нет.

После расставания Белень заподозрили в романе с певцом Вадимом Олейником, с которым она засветилась на фото. Кроме того, девушка периодически подогревает слухи о своей личной жизни, выставляя фото в свадебном платье.

Тем временем Александра Терена заподозрили в романе с известной блогершей Еленой Мандзюк. Сначала они вместе отдыхали на Кипре, а затем снялись для бренда "Гаптувальня" в национальных украинских костюмах в образах жениха и невесты.



Инна Белень и Александр Терен после финала "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)