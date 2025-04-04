"Дякую, Інна". Блогерка Мандзюк прямо сказала, хто "злив" її поїздку з Тереном на Кіпр

Блогерка Олена Мандзюк, якій приписують роман із героєм 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександром Тереном, поділилася подробицями їхньої поїздки на Кіпр, а також розкрила, хто “злив” про це інформацію у мережі.

За словами Олени, запрошення на відпочинок вона отримала особисто від Сашка.

"Це мені Саша запропонував. Там у нього була благодійна місія насправді, “Обійми” має назву. Це така асоціація українців на Кіпрі, і вони об'єднали всю українську спільноту на острові. Дуже багато класних роблять проєктів, і вони запропонували приїхати у своїй резиденції пожити. Там велика резиденція на березі моря, там дуже затишно, класно", - розповіла блогерка.

Мандзюк пригадала, що на той момент перебувала не в найкращому емоційному стані, тож вирішила прийняти пропозицію відпочити з дітьми. Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

"А в мене був такий стан не дуже. Я з ним також ділилася своїми проблемами, насправді. І він мені каже: “Слухай, а ти не хочеш з дітками також відпочити там?”. І каже: “Ми один одному взагалі там не будемо заважати. Я - по своїх питаннях, ти - просто нічого не роби, хай діти насолоджуються”. Я обговорила це з менеджером і подумала: “Блін, мені це необхідно”. З Русланом порадилася, з батьками, зі всіма - типу: “Що робити?”. І всі такі: “Звісно, їдь, відпочивай, наберися сил”, - пригадала вона.

Підприємиця зізналася, що нічого не приховувала, але після їхньої поїздки почали обговорювати їхній з Олександром ймовірний роман.

“Це почали писати після того, от як переможниця проєкту “Холостяк” сама зі своїм менеджером і злила цю інформацію", - заявила Олена. Олександр Терен та Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Мандзюк сказала, що саме Інна Бєлєнь, за її словами, знала про поїздку Терена заздалегідь.

“Вона знала, що Саша відпочиває на Кіпрі. Вона це знала заздалегідь. І вона навіть там у себе публікувала в Telegram-каналі: “Блін, Саша їде відпочивати, а мене не бере”. Але вони навіть у стосунках тоді не були, знаєш. А потім пише: “Ось там сьогодні вийде така інформація, вам все стане зрозуміло”. І зливають те, що ми з ним разом на Кіпрі… Я така: “Ну, дякую, Інна", - розповіла інфлюенсерка.

Також Олена прокоментувала, як на цю історію відреагував її колишній чоловік Руслан, який служить в ЗСУ.

"Поставив лайк. Руслан мені каже: “О, це хайп! Давай!”. Знаєш, та він такий - йому головне, щоб діткам було добре, щоб я була спокійна. Він такий більше, знаєш, турбується і все. І повністю він на війні", - поділилася зірка.

Нагадаємо, у мережі тривалий час ширилися чутки про можливі романтичні стосунки між Олександром Тереном та блогеркою Оленою Мандзюк, оскільки вони одночасно перебували на відпочинку на Кіпрі.

Згодом Мандзюк підтвердила, що під час відпустки вони щодня бачилися, проте підкреслила: між ними - лише дружба. Вона щиро поважає ветерана, але має чоловіка, з яким прагне будувати майбутнє.

Ці розмови з’явилися невдовзі після того, як стало відомо про розрив між Тереном та переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь.