Блогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фото

Олександр Волошин купив віллу на Балі

"Як сказала б моя мама: "я і мріяти про таке не могла". Олександр Олегович купив віллу на Балі. А купив я цю віллу не тільки тому, що я мріяв, а й тому, що мріяла моя мама. А я розумію, що це просто ціль, яка коштує ось стільки грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі й такі дії" - сказав блогер.

Повідомляється, що раніше тут проживала Влада Гармаш, блогерка, яка називає себе "експерткою з продажів в Instagram". Середня вартість такої нерухомості обійдеться власнику у суму близько 120 тисяч доларів.

Волошин купив віллу на Балі (скриншоти)

Що відомо про втечу Олександра Волошина

Про виїзд з України він повідомив у серпні, після того, як у мережі стали з'являтися відповідні чутки. Згодом інфлюенсер сам вийшов на зв'язок і повідомив, що вже перебуває за межами рідної країни.

Він заявляв про те, що знаходиться в Іспанії та повідомляв про намір відкривати ФОП, аби будувати життя в новій країні та сплачувати податки там. Зрадником Волошин себе не називав і говорив, що робив і робить чимало для наближення перемоги в рідній Україні.

Олександр також казав, що в його житті склалися певні обставини, які змусили його покинути Україну. Перед цим ЗМІ писали про те, що Волошин продавав нерухомість в Україні, а також перевозив автомобілі за кордон.

Волошин мешкає за кордоном (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)