Блогер-беглец Волошин купил виллу на Бали: в сети показали фото

Александр Волошин купил виллу на Бали

"Как сказала бы моя мама: "я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того чтобы эти деньги заработать, нужно совершить вот такие и такие действия" - сказал блогер.

Сообщается, что ранее здесь проживала Влада Гармаш, блогерша, которая называет себя "экспертом по продажам в Instagram". Средняя стоимость такой недвижимости обойдется владельцу в сумму около 120 тысяч долларов.

Волошин купил виллу на Бали (скриншоты)

Что известно о бегстве Александра Волошина

О выезде из Украины он сообщил в августе, после того, как в сети стали такие появляться слухи. Впоследствии инфлюэнсер сам вышел на связь и сообщил, что уже находится за пределами родной страны.

Он заявлял, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Предателем Волошин себя не называл и говорил, что делал и делает немало для приближения победы в родной Украине.

Александр также говорил, что в его жизни сложились определенные обстоятельства, заставившие его покинуть Украину. До этого СМИ писали о том, что Волошин продавал недвижимость в Украине, а также перевозил автомобили за границу.

Волошин живет за границей (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)