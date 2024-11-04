Блогер-беглец Волошин купил виллу на Бали: в сети показали фото

Блогер Александр Волошин, который несколько месяцев назад сбежал из Украины, похвастался покупкой недвижимости на Бали. Так, он отметил, что стал владельцем виллы, и в соцсетях уже успел похвастаться весомой обновкой.
Что известно по этому поводу, пишет РБК Украина (проект Styler).
"Как сказала бы моя мама: "я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того чтобы эти деньги заработать, нужно совершить вот такие и такие действия" - сказал блогер.
Сообщается, что ранее здесь проживала Влада Гармаш, блогерша, которая называет себя "экспертом по продажам в Instagram". Средняя стоимость такой недвижимости обойдется владельцу в сумму около 120 тысяч долларов.
О выезде из Украины он сообщил в августе, после того, как в сети стали такие появляться слухи. Впоследствии инфлюэнсер сам вышел на связь и сообщил, что уже находится за пределами родной страны.
Он заявлял, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Предателем Волошин себя не называл и говорил, что делал и делает немало для приближения победы в родной Украине.
Александр также говорил, что в его жизни сложились определенные обстоятельства, заставившие его покинуть Украину. До этого СМИ писали о том, что Волошин продавал недвижимость в Украине, а также перевозил автомобили за границу.
После развода Волошин заинтриговал словами об отношениях с Тринчер.
Недавно также стало известно, что другой известный блогер сбежал из Украины после "конфликта" с ТЦК.
Для написания материала были использованы источники: пост из Telegram-канала Instamania, публикации со страницы Александра в Instagram.