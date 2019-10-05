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Олена Зеленська згадала про своє весілля

STYLERПерсони    05.10.2019 - 18:41
Олена Зеленська згадала про своє весілля
Олена Зеленська і Володимир (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді України отримала пропозицію руки і серця прямо в кінотеатрі

Дружина президента Олена Зеленська відверто розповіла, якою була пропозиція руки і серця. Про це вона згадала в інтерв'ю "Сегодня", розповідаючи історію знайомства з шостим президентом України.

Олена Кияшко і Володимир Зеленський познайомилися, коли вчилися в криворізької гімназії №95. Але стосунки зав'язалися після закінчення школи, коли їм було по 17 років. Про те, як саме це сталося, існує кілька версій: за однією з них, Зеленський побачив на вулиці Олену з відеокасетою фільму "Основний інстинкт" в руках, попросив дати подивитися і залишив дівчині номер телефону. Один з керівників студії "Квартал 95" Олександр Пікалов в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що касету брав він, а повернути попросив Володимира.

Сама Олена Зеленська зізналася, що знала свого майбутнього чоловіка до ситуації з відеокасетами.

Олена Зеленська згадала про своє весілля

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

"Чесно кажучи, я не пам'ятаю момент, коли ми вперше з Володимиром перетнулися поглядами. А все тому, що в школі Зеленського знали і бачили всі. Його компанія завжди була яскрава. Якщо десь голосно — значить, там точно буде Зеленський. Я знала, що Зеленський навчається в "Б" класі, і на цьому все", — розповідає Олена.

Також Олена Зеленська розповіла, чому не стала актрисою. Під час навчання на будівельному факультеті Криворізького технічного університету вона почала писати сценарії для команди КВК "Квартал 95", у складі якої виступав Володимир, сама ж на сцену виходила тільки тоді, коли була нестача дівчат.

"По своїй натурі я, напевно, не актриса: мені ближче кабінет, ніж сцена. Дивитися, як те, що я придумала, вже втілюється в життя, набагато приємніше", — каже Олена.

Олена Зеленська згадала про своє весілля

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

Зеленські разом вже більше 20 років, але одружилися через 8 років (6 вересня 2003 року) після початку відносин. Перегляд романтичного фільму так зворушив Зеленського, що зробити пропозицію руки і серця вирішив зробити прямо в кінотеатрі.

"Олена постійно запитувала, коли ми одружимося. А я був упевнений, що якщо шлюб, то відразу і діти, з народженням яких поспішати не хотілося", — розповідав у одному з інтерв'ю нинішній президент.

Нагадаємо, що нещодавно спливли унікальні фото Зеленського.

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Новини України Володимир ЗеленськийинтервьюКвартал 95Елена Зеленская
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