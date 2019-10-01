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Елена Зеленская чувственно поблагодарила украинцев (фото)

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 14:05
Елена Зеленская чувственно поблагодарила украинцев (фото)
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская выразила надежду на то, что украинские детей-сирот познают родительскую любовь и заботу

Елена Зеленская поделилась трогательным снимком с родителями деток, которые были усыновлены с детских домов. Первая леди посвятила свой пост в Instagram Дню усыновления, который Украина отмечала вчера, 30 сентября.

На снимке Елена позирует вместе с супругом Владимиром Зеленским, который именно вчера подписал указ, поддерживающий семьи, воспитывающие детей-сирот.

Первая леди поблагодарила "каждую Маму, каждого Папу за то, которые открыли свои сердца и дали ребенку самое дорогое в жизни - семью".

Супруга президента Украины выразила надежду на то, что о детях, лишенных семьи, будут вспоминать не только раз в год. И напомнила, что в Украине 170 тысяч родителей, подаривших деткам из детского дома или интерната шанс на счастливое будущее.

Елена Зеленская чувственно поблагодарила украинцев (фото)

Елена и Владимир Зеленский на встрече с родителями приемных детей (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Очень рада, что сегодня имела возможность поблагодарить их лично", - резюмировала Елена Зеленская.

Пользователи сети выразили первой леди восхищение и благодарность в комментариях.

  • Какие вы молодцы!
  • Поздравляем, и Вам благодарны, наша прекрасная леди, за хорошие теплые слова.

Елена Зеленская чувственно поблагодарила украинцев (фото)Елена Зеленская чувственно поблагодарила украинцев (фото)

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