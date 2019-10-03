Елена Зеленская рассказала, почему ушла со сцены

Фото: Елена Зеленская (president gov ua)

Первая леди Украины рассказала, почему ей пришлось распрощаться со сценой

Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского откровенно рассказала, почему перестала выступать в качестве актрисы с "Кварталом 95". С командой она осталась только на позиции сценариста. Об этом первая леди Украины ранее рассказывала в интервью "Сегодня".

По словам Зеленской, никто ее к такому шагу не подталкивал, это решение она приняла сама.

"Это было мое решение. И, честно говоря, даже в КВН я не была полностью задействована на сцене. Я всегда была в первую очередь автором, а когда не хватало женских лиц на сцене, меня иногда подключали. И у меня никогда не было больших ролей, только парочка эпизодов", - призналась жена главы страны.

Фото: Елена Зеленская (president gov ua)

Зеленская отметила, что в душе она совсем не актриса, а всегдя тяготела к написанию сценариев. Сцена эмоционально ей не подходит, так как она очень переживает. Первая леди отметила актрису из "Квартала" Елену Кравец, которой, по ее мнению, в мужском актерском коллективе было достаточно.

"В нашей команде была Лена Кравец, и ее всегда было достаточно. В принципе, я никогда не стремилась на сцену. Это эмоционально мне не очень подходит, я слишком переживаю. И по своей натуре я, наверное, не актриса: мне ближе кабинет, чем сцена. Смотреть, как то, что я придумала, уже воплощается в жизнь, намного приятнее", - подитожила Зеленская.