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Прям как в сериале "Друзья": всплыли уникальные фото Зеленского

STYLERПерсоны    30.09.2019 - 16:51
Прям как в сериале "Друзья": всплыли уникальные фото Зеленского
Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: РБК-Украина)

В сети всплыли фотографии молодого Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в период, когда "Квартал 95" еще не был популярным, часто попадал на снимки. В сети разыскали уникальные фотографии президента. Среди них - снимок из фотосессии полного актерского состава "Квартала 95", а также фото в непринужденной обстановке. Снимки опубликованы в социальной сети Facebook.

В профиле Ирины Романченко опубликован исторический снимок актеров "Квартала 95" с подписью: "почти как сериал "Друзья".

Прям как в сериале &quot;Друзья&quot;: всплыли уникальные фото Зеленского

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/katyaira)

Снимок вызвал умиление у комментаторов:

  • Супер! Тогда были в полном составе.
  • Очень крутая фотка.
  • Ой! Какие все молодые!))))
  • Ностальгичные 90-е (взгрустнулось). Институтские годы, все дела. А это с вами не Марина Поплавская (над которой Манжосов нависает?) - сходство есть, не могу вспомнить who exactly is pictured there (кто именно там изображен - ред.).
  • Старенькое, но родное фото)))

Прям как в сериале &quot;Друзья&quot;: всплыли уникальные фото Зеленского

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (скриншот: facebook.com/katyaira)

Также пользователи сети нашли неформальное фото Владимира Зеленского в компании Елены и Сергея Кравеца, а также Владимира Переверзева. Правда, на фото будущий президент отвернулся.

Прям как в сериале &quot;Друзья&quot;: всплыли уникальные фото Зеленского

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)

Напомним, что ранее Зеленский рассказал об интересных фактах жизни своей семьи.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийархивКвартал 95
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