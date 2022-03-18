Бизнес на крови. Какие компании продолжают сотрудничать с РФ
В связи с военной агрессией России против Украины, из РФ частично или полностью ушло уже более 200 крупных компаний. Некоторые компании перестали финансировать подразделения в России и перестали инвестировать средства, но их точки остались работать – по франшизе или с передачей прав собственности.
Однако есть компании, которые остановить свой бизнес с Россией так не решились. Некоторые из них назвала шотландский депутат Керол Монахен в Twitter.
Leroy Merlin – сеть строительных гипермаркетов входит во французскую группу Adeo. Компания не планирует останавливать свою деятельность. Мало того – собирается увеличить поставки в РФ, но уже по повышенным ценам. В РФ таких гипермаркетов более 100.
Danone – как объяснили в этой французской компании, они будут производить молочную продукцию и детское питание в России, чтобы обеспечить питанием местное население. Все инвестиционные проекты пока заморозили, а это около 2,5 млрд долларов в год.
Auchan – французская корпорация с семью продуктовых супермаркетов по всему миру не намерена прекращать свою деятельность в России. А это около 240 магазинов.
Crédit Agricole – один из крупнейших французских банков, который не собирается останавливать свою деятельность в России. Новые проекты пока приостановлены, но обслуживание международных клиентов в РФ продолжается.
Adidas – одна из крупнейших фирм по производству спортивной одежды. Магазины в РФ закрыли и экипировать российскую сборную отказались. Но продажу товаров не прекратили, и выплачивают зарплату всем сотрудникам в 500 магазинах.
Volkswagen – руководство компании лишь остановило конвейеры на двух предприятиях – в Калуге и Нижнем Новгороде;
BMW - компания заморозила производство автомобилей на заводе "Автотор" в Калининградской области;
Mercedes - компания только остановила мощности в Солнечногорском районе Подмосковья.
Очень печально, но и Райффайзен банк Аваль отказался прекратить свое сотрудничество в РФ. В Украине этот банк также входит в список самых крупных.
Не собираются уходить из России такие крупные компании как P&G Nestle, Unilever. Не планирует пока прекращать работу компания Metro.
В Йельском институте руководителей высшего звена составили свой список компаний, которые прекратили сотрудничество с РФ, частично приостановили сотрудничество или сократили инвестиции и список компаний, которые не прекратили сотрудничество с Россией.
По состоянию на 17 марта список компаний, которые строят бизнес на крови выглядел так:
- Accor
- Air Products - 2 офиса, 130 сотрудников и завод в Ростовской области
- Asus - публично не разглашается
- Auchan – выручка продаж от России составила 3,5 миллиарда долларов.
- Reebok - публично не разглашается
- Baker Hughes - сотрудничает с Россией
- Cargill – предметы первой необходимости, инвестиции в размере 1,1 млрд долларов, 2500 сотрудников
- Cloudflare - публично не разглашается
- Decathlon - не менее 50 магазинов в России, выручка $300 млн.
- Greif - не раскрывается, но несколько заводов в России
- Gruma – 2 точки в РФ
- Halliburton - публично не раскрывает информацию, но запланированы значительные капиталовложения
- Совместное предприятие International Paper в России
- Продажи мощных лазеров IPG Photonics в России
- Koch Industries - несколько направлений бизнеса в России
- Леруа Мерлен - 4 миллиарда долларов дохода от России
- LG Electronics - публично не разглашается
- Metro – доход от продаж в РФ 3 миллиарда долларов
- Nalco - несколько заводов в России
- Крупный завод Natura and Company в Наро-Фоминске
- Oriflame Cosmetics - 16% выручки из России
- Pirelli - 10% шин производится в России
- Schlumberger - 5% выручки из России
- Subway - 446 франчайзинговых точек
- Дистрибьюторы Young Living в России
Список компаний, которые частично ограничили капитал или приостановили свою сотрудничество с РФ - можно посмотреть тут.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Украины Кулеба считает, что отказ Nestle уйти из России позволяет Москве продолжать войну в Европе.
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