Бізнес на крові. Які компанії продовжують співпрацювати з РФ

У зв'язку з військовою агресією Росії проти України, з РФ частково або повністю пішло вже понад 200 великих компаній. Деякі компанії перестали фінансувати підрозділи в Росії й перестали інвестувати кошти, але їх точки залишилися працювати – по франшизі або з передачею прав власності.

Однак є компанії, які зупинити свій бізнес з Росією так не наважилися. Деякі з них назвала шотландський депутат Керол Монахен в Twitter.

Leroy Merlin - мережа будівельних гіпермаркетів входить у французьку групу Adeo. Компанія не планує зупиняти свою діяльність. Мало того - збирається збільшити поставки у РФ, але вже за підвищеними цінами. У РФ таких гіпермаркетів понад 100.

Danone - як пояснили в цій французькій компанії, вони будуть виробляти молочну продукцію і дитяче харчування в Росії, щоб забезпечити харчуванням місцеве населення. Всі інвестиційні проєкти поки заморозили, а це близько 2,5 млрд доларів на рік.

Auchan-Французька корпорація з сімома продуктових супермаркетів по всьому світу не має наміру припиняти свою діяльність в Росії. А це близько 240 магазинів.

Crédit Agricole - один з найбільших французьких банків, який не збирається зупиняти свою діяльність в Росії. Нові проєкти поки припинені, але обслуговування міжнародних клієнтів у РФ триває.

Adidas - одна з найбільших фірм з виробництва спортивного одягу. Магазини у РФ закрили та екіпірувати російську збірну відмовилися. Але продаж товарів не припинили, і виплачують зарплату всім співробітникам в 500 магазинах.

Volkswagen-керівництво компанії лише зупинило конвеєри на двох підприємствах - в Калузі та Нижньому Новгороді;

BMW - компанія заморозила виробництво автомобілів на заводі "Автотор" в Калінінградській області;

Mercedes-компанія тільки зупинила потужності в Солнечногорському районі Підмосков'я.

Дуже сумно, але і Райффайзен банк Аваль відмовився припинити свою співпрацю у РФ. В Україні цей банк також входить до списку найбільших.

Не збираються йти з Росії такі великі компанії як P&G Nestle, Unilever. Не планує поки припиняти роботу Компанія Metro.

В Єльському інституті керівників вищої ланки склали свій список компаній, які припинили співпрацю з РФ, частково призупинили співпрацю або скоротили інвестиції та список компаній, які не припинили співпрацю з Росією.

Станом на 17 березня список компаній, які будують бізнес на крові виглядав так:

Accor

Air Products - 2 офіси, 130 співробітників і завод в Ростовській області

Asus - публічно не розголошується

Auchan-виручка продажів від Росії склала 3,5 мільярда доларів.

Reebok - публічно не розголошується

Baker Hughes - співпрацює з Росією

Cargill-предмети першої необхідності, інвестиції в розмірі 1,1 млрд доларів, 2500 співробітників

Cloudflare - публічно не розголошується

Decathlon - не менше 50 магазинів в Росії, виторг $300 млн.

Greif - не розкривається, але кілька заводів в Росії

Gruma - 2 точки у РФ

Halliburton - публічно не розкриває інформацію, але заплановані значні капіталовкладення

Спільне підприємство International Paper в Росії

Продажі потужних лазерів IPG Photonics в Росії

Koch Industries - кілька напрямків бізнесу в Росії

Леруа Мерлен-4 мільярди доларів доходу від Росії

LG Electronics - публічно не розголошується

Metro-дохід від продажів у РФ 3 мільярди доларів

Nalco - кілька заводів в Росії

Великий завод Natura and Company в Наро-Фомінську

Oriflame Cosmetic - 16% виторг з Росії

Pirelli - 10% шин виробляється в Росії

Schlumberger - 5% виторгу з Росії

Subway - 446 франчайзингових точок

Дистриб'ютори Young Living в Росії

Список компаній, які частково обмежили капітал або призупинили свою співпрацю з РФ - можна подивитися тут.