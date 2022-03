Кулеба: отказ Nestle уйти из России позволяет Москве продолжать войну в Европе

"Отказавшись прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что отказ Nestle уйти из России наносит долгосрочный ущерб репутации компании, который пропорционален огромным масштабам военных преступлений Москвы в Украине.

"Еще не поздно передумать, Nestle", - добавил министр, приложив к посту фотографию убитого ребенка.

By refusing to stop business activities in Russia, @Nestle allows Russia’s war of aggression in Europe to continue. Long-term damage to the company’s reputation is proportionate to the scale of Russian war crimes in Ukraine (enormous). Not too late to change your mind, Nestle. pic.twitter.com/1p5jbgtM4j