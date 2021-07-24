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На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин

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Токио, Суббота 24 июля 2021 06:35
На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин Фото: Цинг Янг выиграла первую медаль Олимпиады (REUTERS)
Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. В финале среди женщин выступали восемь спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Олимпиады-2020 в Twitter.

Среди финалисток нет никого среди призеров предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Золотую медаль выиграла китаянка Цинг Янг, второе место заняла представительница России Анастасия Галашина. Бронза у швейцарки Нины Кристен.

Напомним, что первые украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпиаде-2020.

Также на Олимпиаде в Токио зафиксировали 12 новых случаев COVID-19.

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