На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин
Фото: Цинг Янг выиграла первую медаль Олимпиады (REUTERS)
На Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. В финале среди женщин выступали восемь спортсменок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Олимпиады-2020 в Twitter.
Среди финалисток нет никого среди призеров предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Золотую медаль выиграла китаянка Цинг Янг, второе место заняла представительница России Анастасия Галашина. Бронза у швейцарки Нины Кристен.