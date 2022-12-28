UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати

Безсоння серйозно шкодить організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Безсоння часто виникає через стрес, надмірну роботу і відсутність режиму. Через проблеми зі сном можуть виникати серйозні проблеми з організмом. Варто вчасно вирішити проблеми, щоб не виснажувати та не шкодити організму.

Про це повідомили в онлайн-хабі "DOC.UА" в Instagram.

Які наслідки поганого сну

Причини, прояви і тривалість безсоння різні. У здорових людей нетривале безсоння можливе після хвилювання та сильного збудження. У людей з підвищеною збудливістю нервової системи всяке хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час.

Тривале, виснажливе безсоння буває при інфекційних, серцевих і багатьох психічних розладах.

Безсоння може збільшити ризик виникнення таких захворювань:

  • депресії;
  • інсульту;
  • напади, астми;
  • судоми;
  • зниження імунітету;
  • високий кров'яний тиск;
  • серцеві захворювання.

Крім того, безсоння також може:

  • збільшити ризик аварії;
  • впливають на вашу успішність в школі або на роботі;
  • знизити статевий потяг;
  • вплинути на пам'ять.

Основні симптоми

До основних симптомів безсоння фахівці віднесли:

  • проблеми із засинанням вночі;
  • часті пробудження вночі;
  • постійні занепокоєння щодо сну;
  • дратівливість та тривога;
  • денна втома та сонливість.

Чому порушується сон

Зазвичай на сон впливають щоденні дії про які мало хто замислюється. До них входять:

  • порушення режиму дня;
  • стимулюючі напої: кава, чай, газовані напої та алкоголь;
  • важка та жирна їжа на ніч;
  • електрополя мобільних телефонів та комп'ютерів;
  • хронічні болі;
  • емоційний стан: депресії та стреси.

Раніше ми розповідали про правила, які допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження.

Також ми називали найкомфортнішу температуру у квартирі для роботи та сну.

Читайте РБК-Україна в Google News
сонбессонница