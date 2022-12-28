Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати

Безсоння часто виникає через стрес, надмірну роботу і відсутність режиму. Через проблеми зі сном можуть виникати серйозні проблеми з організмом. Варто вчасно вирішити проблеми, щоб не виснажувати та не шкодити організму.
Про це повідомили в онлайн-хабі "DOC.UА" в Instagram.
Причини, прояви і тривалість безсоння різні. У здорових людей нетривале безсоння можливе після хвилювання та сильного збудження. У людей з підвищеною збудливістю нервової системи всяке хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час.
Тривале, виснажливе безсоння буває при інфекційних, серцевих і багатьох психічних розладах.
Безсоння може збільшити ризик виникнення таких захворювань:
Крім того, безсоння також може:
До основних симптомів безсоння фахівці віднесли:
Зазвичай на сон впливають щоденні дії про які мало хто замислюється. До них входять:
Раніше ми розповідали про правила, які допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження.
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