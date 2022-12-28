Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати

Які наслідки поганого сну

Причини, прояви і тривалість безсоння різні. У здорових людей нетривале безсоння можливе після хвилювання та сильного збудження. У людей з підвищеною збудливістю нервової системи всяке хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час.

Тривале, виснажливе безсоння буває при інфекційних, серцевих і багатьох психічних розладах.

Безсоння може збільшити ризик виникнення таких захворювань:

депресії;

інсульту;

напади, астми;

судоми;

зниження імунітету;

високий кров'яний тиск;

серцеві захворювання.

Крім того, безсоння також може:

збільшити ризик аварії;

впливають на вашу успішність в школі або на роботі;

знизити статевий потяг;

вплинути на пам'ять.

Основні симптоми

До основних симптомів безсоння фахівці віднесли:

проблеми із засинанням вночі;

часті пробудження вночі;

постійні занепокоєння щодо сну;

дратівливість та тривога;

денна втома та сонливість.

Чому порушується сон

Зазвичай на сон впливають щоденні дії про які мало хто замислюється. До них входять: