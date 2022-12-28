Бессонница серьезно вредит здоровью человека: почему это нельзя игнорировать

Бессонница часто возникает из-за стресса, чрезмерной работы и отсутствия режима. Из-за проблем со сном могут возникать серьезные проблемы с организмом. Стоит вовремя решить проблемы, чтобы не истощать и не вредить организму.
Об этом сообщили в онлайн-хабе "DOC.UА" в Instagram.
Причины, проявления и длительность бессонницы разные. У здоровых людей непродолжительная бессонница возможна после волнения и сильного возбуждения. У людей с повышенной возбудимостью нервной системы всякое волнение нарушает сон более глубоко и дольше.
Длительная, изнурительная бессонница бывает при инфекционных, сердечных и многих психических расстройствах.
Бессонница может увеличить риск возникновения таких заболеваний:
Кроме того, бессонница также может:
К основным симптомам бессонницы специалисты отнесли:
Обычно на сон влияют ежедневные действия, о которых мало кто задумывается. В них входят:
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