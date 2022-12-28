Бессонница серьезно вредит здоровью человека: почему это нельзя игнорировать

Какие последствия плохого сна

Причины, проявления и длительность бессонницы разные. У здоровых людей непродолжительная бессонница возможна после волнения и сильного возбуждения. У людей с повышенной возбудимостью нервной системы всякое волнение нарушает сон более глубоко и дольше.

Длительная, изнурительная бессонница бывает при инфекционных, сердечных и многих психических расстройствах.

Бессонница может увеличить риск возникновения таких заболеваний:

депрессии;

инсульта;

приступы, астмы;

судороги;

снижение иммунитета;

высокое кровяное давление;

сердечные заболевания.

Кроме того, бессонница также может:

увеличить риск аварии;

влияют на вашу успеваемость в школе или на работе;

снизить половое влечение;

повлиять на память.

Основные симптомы

К основным симптомам бессонницы специалисты отнесли:

проблемы с засыпанием ночью;

частые пробуждения ночью;

постоянные беспокойства по поводу сна;

раздражительность и тревога;

дневная усталость и сонливость.

Почему нарушается сон

Обычно на сон влияют ежедневные действия, о которых мало кто задумывается. В них входят: