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Бессонница серьезно вредит здоровью человека: почему это нельзя игнорировать

Бессонница серьезно вредит организму (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бессонница часто возникает из-за стресса, чрезмерной работы и отсутствия режима. Из-за проблем со сном могут возникать серьезные проблемы с организмом. Стоит вовремя решить проблемы, чтобы не истощать и не вредить организму.

Об этом сообщили в онлайн-хабе "DOC.UА" в Instagram.

Какие последствия плохого сна

Причины, проявления и длительность бессонницы разные. У здоровых людей непродолжительная бессонница возможна после волнения и сильного возбуждения. У людей с повышенной возбудимостью нервной системы всякое волнение нарушает сон более глубоко и дольше.

Длительная, изнурительная бессонница бывает при инфекционных, сердечных и многих психических расстройствах.

Бессонница может увеличить риск возникновения таких заболеваний:

  • депрессии;
  • инсульта;
  • приступы, астмы;
  • судороги;
  • снижение иммунитета;
  • высокое кровяное давление;
  • сердечные заболевания.

Кроме того, бессонница также может:

  • увеличить риск аварии;
  • влияют на вашу успеваемость в школе или на работе;
  • снизить половое влечение;
  • повлиять на память.

Основные симптомы

К основным симптомам бессонницы специалисты отнесли:

  • проблемы с засыпанием ночью;
  • частые пробуждения ночью;
  • постоянные беспокойства по поводу сна;
  • раздражительность и тревога;
  • дневная усталость и сонливость.

Почему нарушается сон

Обычно на сон влияют ежедневные действия, о которых мало кто задумывается. В них входят:

  • нарушение режима дня;
  • стимулирующие напитки: кофе, чай, газированные напитки и алкоголь;
  • тяжелая и жирная еда на ночь;
  • электрополя мобильных телефонов и компьютеров;
  • хронические боли;
  • эмоциональное состояние: депрессии и стрессы.

Раньше мы рассказывали о правилах, которые помогут вам запомнить свой сон после пробуждения.

Также мы называли самую комфортную температуру в квартире для работы и сна.

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