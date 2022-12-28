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Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати

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Середа 28 грудня 2022 22:13
Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати Безсоння серйозно шкодить організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Безсоння часто виникає через стрес, надмірну роботу і відсутність режиму. Через проблеми зі сном можуть виникати серйозні проблеми з організмом. Варто вчасно вирішити проблеми, щоб не виснажувати та не шкодити організму.

Про це повідомили в онлайн-хабі "DOC.UА" в Instagram.

Які наслідки поганого сну

Причини, прояви і тривалість безсоння різні. У здорових людей нетривале безсоння можливе після хвилювання та сильного збудження. У людей з підвищеною збудливістю нервової системи всяке хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час.

Тривале, виснажливе безсоння буває при інфекційних, серцевих і багатьох психічних розладах.

Безсоння може збільшити ризик виникнення таких захворювань:

  • депресії;
  • інсульту;
  • напади, астми;
  • судоми;
  • зниження імунітету;
  • високий кров'яний тиск;
  • серцеві захворювання.

Крім того, безсоння також може:

  • збільшити ризик аварії;
  • впливають на вашу успішність в школі або на роботі;
  • знизити статевий потяг;
  • вплинути на пам'ять.

Основні симптоми

До основних симптомів безсоння фахівці віднесли:

  • проблеми із засинанням вночі;
  • часті пробудження вночі;
  • постійні занепокоєння щодо сну;
  • дратівливість та тривога;
  • денна втома та сонливість.

Чому порушується сон

Зазвичай на сон впливають щоденні дії про які мало хто замислюється. До них входять:

  • порушення режиму дня;
  • стимулюючі напої: кава, чай, газовані напої та алкоголь;
  • важка та жирна їжа на ніч;
  • електрополя мобільних телефонів та комп'ютерів;
  • хронічні болі;
  • емоційний стан: депресії та стреси.

Раніше ми розповідали про правила, які допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження.

Також ми називали найкомфортнішу температуру у квартирі для роботи та сну.

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