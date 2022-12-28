Безсоння серйозно шкодить здоров'ю людини: чому це не можна ігнорувати
Безсоння часто виникає через стрес, надмірну роботу і відсутність режиму. Через проблеми зі сном можуть виникати серйозні проблеми з організмом. Варто вчасно вирішити проблеми, щоб не виснажувати та не шкодити організму.
Про це повідомили в онлайн-хабі "DOC.UА" в Instagram.
Які наслідки поганого сну
Причини, прояви і тривалість безсоння різні. У здорових людей нетривале безсоння можливе після хвилювання та сильного збудження. У людей з підвищеною збудливістю нервової системи всяке хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час.
Тривале, виснажливе безсоння буває при інфекційних, серцевих і багатьох психічних розладах.
Безсоння може збільшити ризик виникнення таких захворювань:
- депресії;
- інсульту;
- напади, астми;
- судоми;
- зниження імунітету;
- високий кров'яний тиск;
- серцеві захворювання.
Крім того, безсоння також може:
- збільшити ризик аварії;
- впливають на вашу успішність в школі або на роботі;
- знизити статевий потяг;
- вплинути на пам'ять.
Основні симптоми
До основних симптомів безсоння фахівці віднесли:
- проблеми із засинанням вночі;
- часті пробудження вночі;
- постійні занепокоєння щодо сну;
- дратівливість та тривога;
- денна втома та сонливість.
Чому порушується сон
Зазвичай на сон впливають щоденні дії про які мало хто замислюється. До них входять:
- порушення режиму дня;
- стимулюючі напої: кава, чай, газовані напої та алкоголь;
- важка та жирна їжа на ніч;
- електрополя мобільних телефонів та комп'ютерів;
- хронічні болі;
- емоційний стан: депресії та стреси.
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