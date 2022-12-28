Бессонница серьезно вредит здоровью человека: почему это нельзя игнорировать
Бессонница часто возникает из-за стресса, чрезмерной работы и отсутствия режима. Из-за проблем со сном могут возникать серьезные проблемы с организмом. Стоит вовремя решить проблемы, чтобы не истощать и не вредить организму.
Об этом сообщили в онлайн-хабе "DOC.UА" в Instagram.
Какие последствия плохого сна
Причины, проявления и длительность бессонницы разные. У здоровых людей непродолжительная бессонница возможна после волнения и сильного возбуждения. У людей с повышенной возбудимостью нервной системы всякое волнение нарушает сон более глубоко и дольше.
Длительная, изнурительная бессонница бывает при инфекционных, сердечных и многих психических расстройствах.
Бессонница может увеличить риск возникновения таких заболеваний:
- депрессии;
- инсульта;
- приступы, астмы;
- судороги;
- снижение иммунитета;
- высокое кровяное давление;
- сердечные заболевания.
Кроме того, бессонница также может:
- увеличить риск аварии;
- влияют на вашу успеваемость в школе или на работе;
- снизить половое влечение;
- повлиять на память.
Основные симптомы
К основным симптомам бессонницы специалисты отнесли:
- проблемы с засыпанием ночью;
- частые пробуждения ночью;
- постоянные беспокойства по поводу сна;
- раздражительность и тревога;
- дневная усталость и сонливость.
Почему нарушается сон
Обычно на сон влияют ежедневные действия, о которых мало кто задумывается. В них входят:
- нарушение режима дня;
- стимулирующие напитки: кофе, чай, газированные напитки и алкоголь;
- тяжелая и жирная еда на ночь;
- электрополя мобильных телефонов и компьютеров;
- хронические боли;
- эмоциональное состояние: депрессии и стрессы.
Раньше мы рассказывали о правилах, которые помогут вам запомнить свой сон после пробуждения.
Также мы называли самую комфортную температуру в квартире для работы и сна.