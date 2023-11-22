Безкоштовні екскурсій в Києві пройдуть вже цього тижня: як потрапити туди, чого не бачил ваші очі

На цьому тижні, з четверга до неділі, у столиці традиційно проведуть шість безплатних екскурсій містом, які покажуть вам столицю з нової сторони.
Про те, де і коли відбудуться ці екскурсії та як на них потрапити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Київської міської ради.
Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму підготували для киян та гостей столиці цілих 6 безоплатних прогулянок містом, які покажуть його по-новому.
Наголошуємо, що участь у всіх екскурсіях є безплатною, але охочим необхідно заздалегідь зареєструватися, адже кількість місць обмежена. Після реєстрації ви отримаєте підтвердження телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.
“Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік”, - повідомляється на сайті міської ради.
У Києві пройдуть безкоштовні екскурсії (фото: Getty images)
23 листопада о 15:00 відбудеться перша з програми екскурсія "Прогулянка Старим Києвом". У вас буде можливість ознайомить із будівництвом Володимирського собору, історіями Золотих воріт та Софійського собору..
Ще одна екскурсія, яка пройде 23 та 24 листопада о 15:00 має назву "Все починається з Університету", яка розкаже коли та як КНУ імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ви можете почути дізнатися, як парк та ботанічний сад навколо відомого Червоного корпусу.
25 листопада о 11:30 мешканців столиці чекає екскурсія "Київ хрещатий", під час якої можна почути цікаві та маловідомі історії про старе місто та людей, які формували, створювали і будували Київ.
Еко-екскурсія пд назвою "Мандрівка до Будинку природи" для дітей, пройде 25 листопала о 15:00 і дозволить юним глядачам дізнатися унікальність флори та фауни, а також малюки дізнаються про важливість впливу навколишнього середовища на життя людини.
Екскурсія "Київ історичний", яка пройде 26 листопада в 11:30 дасть можливість людям ознайомить з історією стародавнього Києва, його знаковими пам’ятками, архітектурою, особливостями Майдану Незалежності та Подолу.
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