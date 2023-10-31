Дивіться, як виглядав Андріївський узвіз 150 років тому: рідкісні фото

Андріївський узвіз є важливою історичною частиною Києва та однією із візитівок нашої столиці. За останні півтора століття цей район зазнав кардинальних змін і майже уся забудова з того часу не дожила до наших днів.

Як виглядав узвіз 150 років тому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Спрага": в Києві цікаво" у Facebook .

Яким був Андріївський узвіз 150 років тому

Андріївський узвіз активно почали забудовувати у 1861-1862 роках - раніше тут була лише знаменита церква, зведена за проектом Растреллі. Вже наприкінці ХІХ століття тут виникають садиби, у яких перший поверх і фундамент, зазвичай, були з цегли, а другий - дерев'яний і пізніше обмазаний глиною.

"У 1880-х роках - коли активно забудовувалася середня частина узвозу, власники просто захоплювали ділянки, а потім міська управа змушувала їх сплатити за землю", - йдеться у повідомленні.

На горі Уздихальниця на початку ХХ століття звели прибутковий будинок, який зараз відомий як замок Річарда. У той же період вирішили змінити форму куполів Андріївської церкви. Але оскільки нові куполи виглядали дуже убого, після суперечок повернули старі.

Ось так виглядав Андріївський узвіз 150 років тому (фото: facebook.com/spraga.info)

Значну частину старих будинків на узвозі знесли під час реконструкції 1981-1982 років.

Для будівництва Театру на Подолі 20 років тому знесли садибу №20 1880 року спорудження. А на місці фабрики "Юність" була промислова зона "Черная грязь". Тут був завод мінеральних вод, потім квасоварня.

"Зі справді старовинних будинків уцілів лише №10-а - типовий київський п'ятивіконний будинок", - йдеться у повідомленні.

Ось так виглядав Андріївський узвіз 150 років тому (фото: facebook.com/spraga.info)

Значних змін Андріївський узвіз зазнав і у 1900-1915 рр., коли почалося будівництво великих прибуткових будинків. На місці будинку №2-б, де тепер знаходиться частина Музею однієї вулиці, був будинок із рестораном. Його розібрали, а на цьому місці спорудили прибутковий будинок Фролова, який зберігся досі.

Але найкрасивіший прибутковий будинок - Андрія Слинька (№34) - був збудований на початку 1900-х. Його прикрашали два величезні куполи. У повоєнні роки бані знесли. Щоправда, нещодавно були дискусії серед архітекторів щодо можливості їх відновити.

Ось так виглядав прибутковий будинок Андрія Слинька (фото: facebook.com/spraga.info)