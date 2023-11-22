Бесплатные экскурсии в Киеве пройдут уже на этой неделе: как попасть туда, чего не видели ваши глаза

В Киеве пройдут 6 бесплатных экскурсий

Управление туризма и продвижений КГГА и Киевский центр развития туризма подготовили для киевлян и гостей столицы целых 6 безвозмездных прогулок по городу, которые покажут его по-новому.

Отмечаем, что участие во всех экскурсиях бесплатно, но желающим необходимо заранее зарегистрироваться, ведь количество мест ограничено. После регистрации вы получите подтверждение телефонным звонком или SMS-сообщением.

"Экскурсионные маршруты разработаны в соответствии с условиями военного положения, поэтому в случае объявления воздушной тревоги все участники экскурсии смогут пройти в укрытия, расположенные неподалеку", - сообщается на сайте городского совета.

В Киеве пройдут бесплатные экскурсии (фото: Getty images)

Где и когда состоятся бесплатные экскурсии

23 ноября в 15:00 состоится первая из программы экскурсия "Прогулка по Старому Киеву". У вас будет возможность ознакомить со строительством Владимирского собора, историями Золотых ворот и Софийского собора.

Еще одна экскурсия, которая пройдет 23 и 24 ноября в 15:00 называется "Все начинается с Университета", которая расскажет когда и как КНУ имени Тараса Шевченко дал начало строительству нового квартала Киева, а также вы можете услышать, как парк и ботанический сад вокруг известного красного корпуса.

25 ноября в 11:30 жителей столицы ждет экскурсия "Киев крещатый", во время которой можно услышать интересные и малоизвестные истории о старом городе и людях, которые формировали, создавали и строили Киев.

Эко-экскурсия под названием "Путешествие в Дом природы" для детей, пройдет 25 ноября в 15:00 и позволит юным зрителям узнать уникальность флоры и фауны, а также малыши узнают о важности влияния окружающей среды на жизнь человека.

Экскурсия "Киев исторический", которая пройдет 26 ноября в 11:30, даст возможность людям ознакомить с историей древнего Киева, его знаковыми достопримечательностями, архитектурой, особенностями Майдана Незалежности и Подола.

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