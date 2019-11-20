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Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)

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Ани Лорак заподозрили в интересном положении

Ани Лорак заподозрили в беременности. Певица показала в Instagram видеоподборку с концертного тура "Дива", с которым она недавно проехалась по городам Росии. На некоторых кадрах виден заметно округлившийся живот звезды.

41-летняя певица не так давно начала отношения с саунд-продюссером Егором Глебом, который младше нее на 15 лет. Парень - выходец из Украины и ранее уже был в браке с украинской певицей Татьяной Решетняк (Tayanna).

Ани Лорак заподозрили в беременности (скрин видео: instagram.com/anilorak)

И теперь у поклонников появилось гораздо больше поводов заподозрить Ани Лорак в том, что она хочет подарить братика или сестричку 8-летней Софии.

Стоит отметить, что на фото, которые Каролина выкладывает в соцсети, она всегда выглядит "стройняшкой" со стальными кубиками пресса. Но видео является слабым местом певицы - здесь всегда видны все округлости, которые ей хотелось бы скрыть.

Ани Лорак заподозрили в беременности (скрин видео: instagram.com/anilorak)

Подписчики звезды были обескуражены ее "беременным" животом и начали сыпать вопросительными комментариями под видео.

  • Каролина, вы ждете ребеночка? Животик кругленький.
  • Кажется, будет ребеночек.
  • Кругленький животик.
  • Беременна?

Скрин комментариев

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