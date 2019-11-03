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Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

STYLERПерсоны    03.11.2019 - 11:21
Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов
Ани Лорак (фото: facebook com AniLorak)

Ани Лорак неприятно удивила фанатов

Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, опубликовала видеоролик с концерта в столице Казахстан, чем вызвала у поклонников неоднозначные эмоции. Соответствующую публикацию певица разместила в социальной сети Instagram.

"Незабываемый вечер! #нурсултан #showthebest", - подписала исполнительница под роликом.

Поклонники неоднозначно отреагировали на опубликованную запись. Одни посчитали, что Лорак поет под фонограмму и совсем не прилагает сил, другие, напротив, поддержали исполнительницу и пожелали в дальнейшем успехов:

  • А Лорак все обжигает. Где силы берет? Молодец.
  • Печально, что фонограмма.
  • Надеюсь, она не выступала в купальнике.
  • Вернуть бы длинные волосы.
  • Каролина, когда уже в Украину?

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Ани Лорак (фото: facebook com AniLorak)

Напомним, что популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.

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