Ани Лорак похвасталась стальным прессом на Сицилии

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак продемонстрировала отличную физическую форму

Ани Лорак отправилась на итальянский оостров Сицилию для съемок нового клипа на песню "Мы нарушаем". Как видно из опубликованного Дивой фото в Instagram, режиссером видеоряда стал Алан Бадоев.

Стоит отметить, что певица, которую недавно снова заподозрили в интересном положении из-за заметно округлившегося живота, опровергла все домыслы фанатов.

Это подтвердил черный кроп-топ, котрый показал стальные кубики пресса 41-летней Каролины Куек.

Удивила Ани Лорак и новой прической. Видимо, певица начала использовать парики, поскольку недавно на концерте она была с длинными прямыми волосами и челкой, а на новом снимке похвасталась небрежным боб-каре.

Ани Лорак на Сицилии снимает клип с Бадоевым (фото: instagram.com/anilorak)

Снимок певицы вызвал небывалый восторг поклонников, которые с нетерпением ждут выхода нового видеотворения от Ани Лорак и Бадоева. В комментариях исполнительницы множество восторженных отзывов от поклонников.