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Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным

STYLERПерсоны    10.10.2019 - 15:45
Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак не спешит делится подробностями о своей личной жизни

Ани Лорак, похоже, влюблена и счастлива с новым бойфрендом Егором Глебом. 41-летняя певица нечасто делится совместными снимками с 26-летним возлюбленным, который, как и она, уроженец Украины.

После развода с Муратом Налчаджиоглу зимой этого года певице то и дело приписывали отношения, то с Сергеем Лазаревым, то с Эмином Агаларовым. Но в июне Каролина развеяла все слухи, показав миру Егора Глеба, саунд-продюссера BlackStar.

В этот раз певица опубликовала снимок со спины, на котором она идет с возлюбленным по коридору. Лиц не видно, но несложно догадаться, что рядом с ней именно Егор Глеб.

Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники в комментариях желают паре счастья и очень рады за Каролину и ее молодого человека.

  • Нереально мило.
  • Будьте счастливой! Это самое главное.
  • Красивая пара.
  • Божечки, самые прекрасные, счастья... Обожаю.

Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным

Напомним, что Егор Глеб уже был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), старшей него на несколько лет, и у них есть совместный сын. Кроме того, TAYANNA откровенно рассказывала, что молодой человек изменял ей и даже подымал руку.

Стоит отмеить, что певицу, которая воспитывает 8-летнюю Софию от первого брака, уже заподозрили во второй беременности от нового возлюбленного.

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