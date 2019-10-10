Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак не спешит делится подробностями о своей личной жизни

Ани Лорак, похоже, влюблена и счастлива с новым бойфрендом Егором Глебом. 41-летняя певица нечасто делится совместными снимками с 26-летним возлюбленным, который, как и она, уроженец Украины.

После развода с Муратом Налчаджиоглу зимой этого года певице то и дело приписывали отношения, то с Сергеем Лазаревым, то с Эмином Агаларовым. Но в июне Каролина развеяла все слухи, показав миру Егора Глеба, саунд-продюссера BlackStar.

В этот раз певица опубликовала снимок со спины, на котором она идет с возлюбленным по коридору. Лиц не видно, но несложно догадаться, что рядом с ней именно Егор Глеб.

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники в комментариях желают паре счастья и очень рады за Каролину и ее молодого человека.

Нереально мило.

Будьте счастливой! Это самое главное.

Красивая пара.

Божечки, самые прекрасные, счастья... Обожаю.

Напомним, что Егор Глеб уже был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), старшей него на несколько лет, и у них есть совместный сын. Кроме того, TAYANNA откровенно рассказывала, что молодой человек изменял ей и даже подымал руку.

Стоит отмеить, что певицу, которая воспитывает 8-летнюю Софию от первого брака, уже заподозрили во второй беременности от нового возлюбленного.