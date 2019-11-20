Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)

Ані Лорак запідозрили у вагітності. Співачка показала в Instagram відеопідбірку з концертного туру "Діва", з яким вона нещодавно проїхалася по містах Росії. На деяких кадрах видно помітно кругленький живіт зірки.

41-річна співачка не так давно почала стосунки з саунд-продюсером Єгором Глібом, який молодший за неї на 15 років. Хлопець - виходець з України і раніше вже був у шлюбі з українською співачкою Тетяною Решетняк (Tayanna).

Ані Лорак запідозрили у вагітності (скрін відео: instagram.com/anilorak)

І тепер у шанувальників з'явилося набагато більше приводів запідозрити Ані Лорак в тому, що вона хоче подарувати братика або сестричку 8-річній Софії.

Варто відзначити, що на фото, які Кароліна викладає в соцмережі, вона завжди виглядає "стройняшкою" зі сталевими кубиками преса. Але відео є слабким місцем співачки - тут завжди видно всі округлості, які їй хотілося б приховати.

Ані Лорак запідозрили у вагітності (скрін відео: instagram.com/anilorak)

Підписники зірки були збентежені її "вагітним животом" і почали сипати питальними коментарями під відео.

Кароліна, ви чекаєте дитину? Кругленький животик.

Здається, буде дитинка.

Кругленький животик.

Вагітна?

Скрін коментарів