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Кончита, Нетта и Верка: на Евровидении встретились легенды (фото)

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 18:55
Кончита, Нетта и Верка: на Евровидении встретились легенды (фото)
Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka/)

Верка Сердючка готовится к грандиозному выступлению 18 мая

Верка Сердючка отправилась в Тель-Авив, чтобы выступить в финале Евровидения, который состоится в субботу, 18 мая. Звезда опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на котором запечатлена ее встреча с победителями прошлых лет - Неттой Барзилай (2018) и Кочитой Вурст (2014).

Прошлогодняя победительница Евровидения уже открыла первый полуфинал грандиозным исполнением своей победной песни "Toy".

Кончита, Нетта и Верка: на Евровидении встретились легенды (фото)

Сердючка встретилась с Кончитой Вурст и Неттой Барзилай на Евровидении (instagram.com/v_serduchka/)

Также все в предвкушении от выступления Кончиты Вурст, которая выйдет на сцену с победителем Евровидения-2015 Монсом Зелмерлевым, в дуэте с которым исполнит его песню Heroes. 

Кончита, Нетта и Верка: на Евровидении встретились легенды (фото)

Сердючка встретилась с Кончитой Вурст и Неттой Барзилай на Евровидении (instagram.com/v_serduchka/)

Но наиболее ожидаемое внеконкурсное выступление на Евровидениии 2019 - это дуэт Верки Сердючки и Нетты Барзилай. Они перепоют хит израильтянки "Toy".

К слову, недавно Нетта рассказала, что когда впервые увидела триумф Верки Сердючки на Евровидении, была очень поражена. Девушка утверждает, что образ Сердючки вдохновил ее забыть о комплексах и не бояться выходить на сцену.

Напомним, Верка Сердючка сделала громкое заявление о KAZKA, MARUV и Евровидении.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения из-за сложных условий работы на сцене.

А также сообщали, что Верку Сердючку разозлили фанаты на Евровидении.

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