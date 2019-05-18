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Евровидение 2019: где и когда смотреть финал

STYLERТелешоу    18.05.2019 - 08:00
Евровидение 2019: где и когда смотреть финал
Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Финал Евровидения 2019 в Тель-Авиве пройдет вечером 18 мая

Песенный конкурс Евровидение 2019 завершится грандиозным финалом 18 мая. В 22:00 по Киеву начнется прямая трансляция шоу, на котором выступят 26 участников и приглашенные звезды.

Где и когда смотреть финал Евровидения 2019: онлайн-трансляция

Наблюдать за выступлениями конкурсантов онлайн и ходом подсчета голосов в финале Евровидения 2019  украинцы смогут в эфире национальных телеканалов. 

  • В программе телеканалов UA: Перший и UA:Культура трансляция конкурса пройдет с 22:00 18 мая до 02:00 19 мая. 
  • Смотреть Евровидение 2019 онлайн также можно будет на СТБ с 22:00 18 мая. 
  • Прямая трансляция и последние новости будут доступны на онлайн-платформах Евровидения 2019 (канал YouTube, официальный сайт конкурса).

Евровидение 2019Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Финал Евровидения: сюрпризы шоу

В гранд-финале выступит победительница прошлого года Нетта Барзилай с новой песней.

Также 18 мая на сцену Евровидения выйдет Dana International, которая принесла победу на конкурсе Израилю в 1998 году. 

Победители и самые яркие участники прошлых лет Кончита Вурст, Элени Фуейра, Монс Сельмерлев исполнят песни друг друга. А украинская звезда Верка Сердючка споет хит "Toy" Нетты.

А самым главным подарком для зрителей шоу будет выступление Мадонны. Ожидается, что в финале Евровидения звезда представит два ярких номера. 

В финале Евровидения 18 мая выступит МадоннаВ финале Евровидения 18 мая выступит Мадонна (instagram.com/madonna)

В 2019 году исполняется 30 лет с момента выхода песни "Like A Prayer". На сцене Тель-Авива Мадонна споет ее в сопровождении хора из 35 человек. Также в финале Евровидения состоится презентация трека певицы "Future" совместно с репером Quavo. 

Участники финала Евровидения 2019

Путевки в финал конкурса по результатам двух полуфиналов получили 20 конкурсантов. На правах прошлогоднего победителя, сразу в финал попал представитель Израиля Коби Марими. 

Также согласно правилам Евровидения, представители стран “Большой пятерки” (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция) всегда выступают непосредственно в финальной части.

Участники финала Евровидения 2019 (youtube.com/Eurovision Song Contest)

После жеребьевки был определен порядок выхода конкурсантов на сцену:

1. Мальта
2. Албания
3. Чехия
4. Германия
5. Россия
6. Дания
7. Сан-Марино
8. Северная Македония
9. Швеция
10. Словения
11. Кипр
12. Нидерланды
13. Греция
14. Израиль
15. Норвегия
16. Великобритания
17. Исландия
18. Эстония
19. Беларусь
20. Азербайджан
21. Франция
22. Италия
23. Сербия
24. Швейцария
25. Австралия
26. Испания

Напомним, Сергей Притула жестко пошутил над участниками первого полуфинала Евровидения 2019 из Словении.

Также ранее мы писали, что Филипп Киркоров может возглавить конкурс Евровидение. Это произойдет в стом случае, если латвийская партия "Новое согласие" получит мандаты после выборов в Европарламент. 

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