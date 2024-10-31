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Бєдняков з гумором прокоментував своє розлучення і показав фото: "Діти жаліються"

Андрій Бєдняков і Настя Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)
Автор: Любов Блажко

Нещодавно ведучий і шоумен Андрій Бєдняков повідомив про розлучення з дружиною після багаторічного шлюбу. Згодом це прокоментувала і його вже ексобраниця Настя Коротка. Тепер зірка вирішив з гумором висловитися про розрив стосунків.

Що з цього приводу сказав ведучий, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Андрій Бєдняков про розлучення

Так, у своєму блозі він оприлюднив кадр відеорозмови з Настею та дітьми. У підписі до нього ведучий вирішив пожартувати.

"Діти жаліються батькові, який ними не займається, що жінка, яка з ними живе, годує їх лише авокадо. "Це "Говорить Україна з Олексієм Сухановим", - написав Бєдняков.

Бєдняков прокоментував розлучення (фото: instagram.com/biedniakov) 

Що відомо про шлюб Андрія Бєднякова і Насті Короткої

Про відповідне рішення пари стало відомо кількома днями раніше. Андрій писав про те, що їхній союз був неймовірною подорожжю тривалістю в 16 років, яка, на жаль, закінчилась. Він додавав, що вони намагалися врятувати ці стосунки, проте зробити їм цього не вдалося.

Однак обоє підкреслили, що залишаються один для одного рідними людьми, батьками їхніх дітей та підтримкою. Коротка також ділилася в мережі постом подяки та показувала спільне фото з колишнім обранцем.

У шлюбі в пари народилися донька Ксенія та син Остап.

Андрій Бєдняков і Настя Коротка з дітьми (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Нагадаємо, також блогерка Шаманська висловилася щодо Бєднякова на тлі його розлучення. Тоді Аліна писала, що "складно уявити почуття жінки, яка залишилася сама в чужій країні з двома дітьми на руках".

Бєдняков відповів, що іншим не варто втручатися у цю тему, адже ніхто не може уявити, як тій чи іншій людині переживати болісний розрив з коханою людиною. 

"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в пості, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте, як мені боляче Ви, с*ка, навіть не уявляєте. Дуже багато порад, повчань. Причому обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку.

"Кинув з двома дітьми" Ок. Бийте мене. Головне: не чіпайте родину. За них - відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого", - заявляв Бєдняков.

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