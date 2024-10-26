Камалія і Захур, Дорофєєва і Дантес та інші: найгучніші зіркові розлучення під час війни

За час війни багато українських знаменитостей пережили нелегкі випробування не лише на полі бою, але й у особистому житті. Незважаючи на стрес, розлуку та тривогу, яку принесли ці важкі часи, деякі зіркові пари не змогли зберегти свої стосунки і розлучилися.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Звістка про розрив цієї зіркової пари приголомшила не лише їхніх шанувальників, а й багатьох колег у шоу-бізнесі. Надя та Володимир вважалися однією з найміцніших пар, провівши разом 11 років, з яких шість були одруженими. Детально пояснювати причину розлучення вони не стали, обмежившись згадкою про те, що їхні почуття згасли з часом.

Вже через місяць після розриву співачку помітили в компанії ресторатора Міши Кацуріна, який також тоді лише розлучився з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Згодом Надя підтвердила свої нові стосунки з Михайлом.

Володимир теж довго не залишався самотнім: невдовзі він оголосив, що почав зустрічатися з Дашею Кацуріною.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Даша Квіткова і Нікіта Добринін

У червні 2023 року блогерка Даша Квіткова повідомила, що офіційно розлучилася з телеведучим Нікітою Добриніним. Зірка згадувала, що в їхній родині виникали труднощі, але їм вдалося уникнути публічних докорів та звинувачень.

Даша і Нікіта стали подружжям у травні 2020 року, а вже у вересні 2022-го обвінчалися (також розірвавши церковний шлюб). За згодою обидвоє активно беруть участь у вихованні сина Лева, якому у липні виповнилося два роки, і порівну забезпечують його матеріально.

Поки колишнє подружжя не перебуває у нових стосунках.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Руслан Ханумак і Аліна Шаманська

Про розрив стосунків з актором, музикантом та шоуменом ведуча Аліна Шаманська оголосила ще у січні 2023 року. Це сталося на тлі його публічних розваг з блогеркою Анною Алхім.

У відповідь на публічні образи з боку ексобраниці Руслан заявив, що розійшовся з Аліною ще до початку великої війни. Своєю чергою блогерка зізналася, що почала задумаватися про розставання ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Розкол стався раніше, але його не можна назвати повноцінним. Думати, що це не моя людина, я почала десь на 5 місяці вагітності [у 2017 році]. Це були дзвіночки, а потім було багато різних ситуацій. Замислюватися про розрив стосунків і розлучення я почала за 2 роки до війни, серйозніше - за рік до війни", - говорила вона.

Руслан Ханумак і Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa​​​​​​​)

Камалія і Моххамед Захур

Звістка про розлучення Камалії і Мохаммада Захура була як грім з ясного неба. Їхній шлюб здавався ідеальним - 20 років разом, двоє прекрасних доньок. Утім, щось пішло не так.

Спочатку експодружжя розмито пояснювало причину такого рішення. Та згодом співачка все ж таки зізналася, в чому причина. Чутки підтвердилися: Камалія і Захур не змогли продовжити стосунки через старшу доньку Мохаммада Тетяну, яка народилася від росіянки.

У виконавиці постійно виникали конфлікти з первістком чоловіка. Зірка пригадала, що вони познайомилися, коли вона вже була вагітна Арабеллою і Мірабеллою. На такий крок дівчину змусив пакистанський мільярдер. Увесь цей час Тетяна вороже ставилася до артистки, ревнувала її і сестер до батька. А на тлі повномасштабного вторгнення їхні непорозуміння лише загострилися.

Камалія і Моххамед Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial​​​​​​​)

Сергій Танчинець та Анна

Після 15 років шлюбу і в сім’ї Сергія Танчинця та його дружини Анни виникли розбіжності. Колишнє подружжя не бажає публічно обговорювати причини свого рішення та уникає звинувачень або образ.

Сергій Танчинець та Анна (фото: instagram.com/sergii_tanchynets​​​​​​​)

Відомо, що Анна була сценаристкою кількох кліпів гурту "Без Обмежень" та знімалася в деяких відео. Разом вони виховують двох дітей - доньку Анастасію і сина Лук’яна. Зараз Анна з дітьми проживає в Японії і наразі не планує повертатися додому, а ось виконавець закрутив новий роман і перебуває у стосунках з піарницею Юлією.

Сергій Танчинець та Юлія (фото: instagram.com/sergii_tanchynets​​​​​​​)

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Новина про розрив відомої пари Анни Трінчер та Олександра Волошина, які лише за рік до цього святкували своє весілля, викликала чималий резонанс у мережі. Раніше блогерка щиро ділилася у соцмережах про кризу у стосунках і свої спроби зберегти сім'ю.

Анна зазначала, що однією з причин стали психологічні проблеми у Олександра. За її словами, саме він ініціював розрив, пояснивши, що більше не відчуває до неї кохання. Пара навіть випустила спільне інтерв’ю, де подякували одне одному та зізналися, що не шкодують про пережитий досвід.

Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Володимир і Христина Остапчуки

Володимир Остапчук та Христина Горняк розлучилися 4 жовтня 2022 року, а ініціатором розставання стала блогерка. Згодом вона зізнавалась, що головною причиною розриву стала неприйнятна для неї ситуація через порушення табу в стосунках.

Горняк розповідала, що навіть у момент розставання в неї залишалися почуття до Володимира. Однак її принциповість та ситуація, яка склалась між ними на той момент, змусила Христину піти на кардинальні міри.

Через невеликий проміжок часу після другого розлучення ведучий почав зустрічатися Катею Полтавською, яка молодша за нього на 15 років. Невдовзі вони побралися і зараз подружжя чекає на дитину.

Володимир і Христина Остапчуки (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна

У жовтні 2022-го танцівниця Валентина Марініна повідомила про розлучення з зіркою серіалу "Будиночок на щастя", актором Костянтином Войтенком. І хоча тоді причини свого рішення вона не озвучила, пізніше наважилася зробити це.

Зі слів танцівниці, в їхньому шлюбі було місце аб’юзу та фізичному насиллю і назвала колишнього "домашнім тираном". У відповідь Костянтин спростував подібні звинувачення на свою адресу, заявивши, що таким чином екскохана намагається "негативно вплинути на його репутацію та кар'єру".

Згодом актор повідомив, що буде вирішувати це питання у правовому полі та звертатися до суду. У вересні 2023 року знаменитість заявив про готовність відстоювати свою репутацію, при цьому наголосивши, що не хотів би виносити чвари з колишньою на загальний огляд.

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна (фото: instagram.com/valya.marinina​​​​​​​)

Андрій Бєдняков та Настя Коротка

Нещодавно стало відомо про розлучення ще однієї зіркової пари - ведучого та гумориста Андрія Бєднякова з акторкою Анастасією Короткою. Що стало причиною завершення їхніх стосунків - артист не зазначив, але наголосив, що вдячний Насті за роки разом.

Втім, у мережі знайшлися ті, хто припустив, що це шоумен став ініціатором розриву і "кинув" дружину з двома дітьми.

Андрій Бєдняков та Настя Коротка (фото: instagram.com/biedniakov​​​​​​​)