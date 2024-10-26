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"Це було моє рішення": Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з Бєдняковим

Субота 26 жовтня 2024 11:25
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"Це було моє рішення": Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з Бєдняковим Андрій Бєдняков і Настя Коротка розлучаються (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)
Автор: Любов Блажко

Днями ведучий і шоумен Андрій Бєдняков повідомив про розлучення з Настею Короткою після 16 років шлюбу. Тепер це рішення прокоментувала у мережі і вона.

Що написала з цього приводу уже ексобраниця знаменитості, матір двох його дітей, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Коротка прокоментувала розлучення з Бєдняковим

У публікації акторка зазначила, що рішення розійтися було саме її й воно далося їй важко. Анастасія додала, що у їхніх стосунках ніхто нікого не зраджував, не обманював, а навпаки був чесним.

Також Коротка показала одне з улюблених фото з Андрієм і залишила для нього слова вдячності.

"Неможливо написати ще гарніші слова ніж вже написав Андрюша, я можу сказати тільки слова вдячності: за нас, за здійснення всіх моїх бажань, за твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес роз’єднання максимально комфортно, як дорослі люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного", - написала вона.

"За твою любов до дітей, це окрема історія! Я так мріяла, щоб в моїх дітей був такий люблячий батько! Ти й це бажання виконав! Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Ми намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!" - також зазначається у пості.

&quot;Це було моє рішення&quot;: Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з БєдняковимЕкспара виховує двох дітей (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Наостанок колишня ведучого написала про те, що вони залишаються не просто друзями, а близькими та рідними людьми одне для одного та для їхніх дітей.

Реакція Бєднякова

Тим часом шоумен навіть у такій ситуації знайшов місце для гумору.

"Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким піс*ном! Хоча.. два таких поспіль - це вже занадто…Я поруч. Що б не було", - зазначив зірка.

&quot;Це було моє рішення&quot;: Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з Бєдняковимкоментар Бєднякова (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Колеги та підписники своєю чергою досі не вірять, що пара прийняла рішення розійтися. Чимало з них висловлюють думку про те, що, можливо, це жарт і вони таки зійдуться знову.

Бєдняков у своєму пості назвав шлюб з Короткою "неймовірною подорожжю, яка тривала 16 років, проте тепер вона закінчилася". Він також подякував Насті за всі спільні моменти та двох дітей.

&quot;Це було моє рішення&quot;: Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з БєдняковимДруга дитина пари з'явилася на світ за кордоном (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Нагадаємо, Настя та Андрій були разом понад 15 років, і у них народилися донька Ксенія та син Остап. Друга дитина пари з'явилася на світ за кордоном, оскільки на тлі повномасштабної війни Коротка виїжджала до іншої країни. Сам ведучий говорив, що почувається набагато спокійніше, коли знає, що його сім'я не чує тривог і вибухів.

&quot;Це було моє рішення&quot;: Настя Коротка розкрила подробиці розлучення з БєдняковимАндрій Бєдняков і Настя Коротка розлучаються (фото: instagram.com/biedniakov)

Нещодавно Аліна Шаманська "вколола" Бєднякова на тлі його розлучення, шоумен різко відповів.

Також ми писали, що Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото.

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Андрій Бєдняков Зірки шоу-бізнесу Розлучення
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