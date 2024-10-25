Аліна Шаманська "вколола" Бєднякова на тлі його розлучення: шоумен різко відповів

Не встиг ведучий Андрій Бєдняков оголосити про розлучення з дружиною , акторкою Анастасією Короткою, як з’явилися ті, хто вирішив хайпувати на цій темі. Однією з таких стала блогерка Аліна Шаманська, яка висловила свою "експертну думку" стосовно розриву зіркової пари.

Оновлено: після публікації новини Шаманська заявила, що не хотіла дорікати й оцінювати ситуацію, а її слова не так зрозуміли.

"Мені взагалі соромно, що я написала той коментар, тому що люди не вміють сприймати слова, так як вони написані. Я його написала виключно з призми свого пережитого досвіду, коли ти на іншому континенті з дитиною, і як це складно. Але знову ж таки, я не знаю, що і як у кого. Я не маю права аналізувати це точно", - висловилася блогерка.

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Так, під дописом Бєдянкова про розлучення Аліна залишила коментар, в якому написала, що "ніхто не в праві лізте в особисте життя". Втім, судячи з її тексту, зробила вона навпаки.

Також знаменитість припустила, що ініціатором розриву Андрія та Насті став саме шоумен.

"Допис дуже сумно-романтичний… І це ваше життя. Ніхто не в праві туди лізти. Але зараз складно навіть уявити почуття жінки, яка залишилася однією на тому краю світу з 2-ма дітьми в чужій країні… яка ще зовсім нещодавно зізнавалася через сторіс у коханні своєму єдиному чоловікові, батьку своїх дітей…який сказав їй, що там "на тому краю світу" буде безпечніше!…але, як виявилось - немає безпечнішого місця на землі, ніж - родина", - написала Шаманська і побажала Насті сил пережити це.

Андрій Бєдняков і Настя Коротка (фото: instagram.com/biedniakov)

Деякі користувачі мережі вважають недоречним коментар блогерки у цій ситуації і не розуміють, чому зірка вважає, що це Бєдняков пішов від дружини, а не навпаки.

"А звідки ви знаєте?! Може їй і не потрібна підтримка?! Може вона зараз відчуває себе щасливою, як би не було... може їй навпаки стадо краще...і вона наче відпустила великий тягар.... Не судіть по собі .. у всіх по різному!", "Аж не витримала. Це класичне "ніхто не в праві туди лізти, але", "А чому ви не допускаєте думки, що це ініціатива Насті, і вона нарешті захотіла бути вільною? Все міняється. І можна розлучатися навіть з тим, кого досі кохаєш, якщо ви не знали", - пишуть юзери під коментарем Аліни.

Натомість Шаманська відповіла: "якщо це розлучення публічне, то і публічно потрібно говорити про те, що жінка з дітьми, яка проживає одна в іншій країні, потребує підтримки. Навіть якщо рішення розлучитися вона прийняла сама. Це нічого не міняє. Я пишу це виключно зі свого власного досвіду. Мій коментар не має на меті когось вколоти. хто я така щоб лізти в чуже життя".

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

Пізніше у своїх stories ведуча висловилася про колег, які завжди намагаються усидіти на двох стільцях, коли зіркові пари розлучаються.

"Коли друзі, знайомі, коментатори, якщо це публічна пара, пишуть: "Бажаю щастя вам обом і пройти обом цей шлях". Тобто це бажання всидіти на двох стільцях, коли ти знаєш, що він, наприклад, мудак, який їй зраджував. У цьому випадку вона реальна жертва, яку просто кинули", - сказала знаменитість.

Також вона додала, що не з чуток знає, як важко переживати розлучення. І родини, в яких є діти, коли наважуються на такий крок, роблять це з дуже серйозних причин.

"Жінка, яка розлучається і якій залишаються діти, переживає просто пекельний період. На своєму досвіді можу вам це сказати", - поділилася блогерка.

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Бєдняков не промовчав

Так, гуморист, натякаючи на "експертну оцінку" Шаманської, заявив, що його допис про розлучення - це "не просто милий текст", а йому дійсно дуже боляче.

"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в пості, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте, як мені боляче Ви, сук@, навіть не уявляєте. Дуже багато порад, повчань. Причому обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку.

"Кинув з двома дітьми" Ок. Бийте мене. Головне: не чіпайте родину. За них - відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого", - емоційно написав Бєдняков.

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Також він додав, що вони з Настею ніколи не "грали" в Instagram, а завжди транслювали правду.

"Ми ніколи не були в тусовці "рожевих" блогерів з ідеальним світом і життям, яких багато, Это ідеалізує Я ніколи не хотів, щоб ви нас ідеалізували. Всім дякую за підримку. Бедняков", - підсумував блогер.

Зазначимо, що зранку 25 жовтня екс-ведучий шоу "Орел і решка" зробив допис, в якому заявив, що розлучається з дружиною, акторкою Анастасією Короткою. У своїй публічній заяві шоумен подякував обраниці за всю їхню "подорож" і пригадав спільні щемливі миті протягом стосунків.

Сама артистка поки розлучення не коментувала.