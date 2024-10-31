Бедняков с юмором прокомментировал свой развод и показал фото: "Дети жалуются"

Андрей Бедняков о разводе

Так, в своем блоге он обнародовал кадр видеоразговора с Настей и детьми. В подписи к нему ведущий решил пошутить.

"Дети жалуются отцу, который ими не занимается, что женщина, которая с ними живет, кормит их только авокадо. "Это "Говорит Украина с Алексеем Сухановым", - написал Бедняков.

Бедняков прокомментировал развод (фото: instagram.com/biedniakov)

Что известно о браке Андрея Беднякова и Насти Короткой

О соответствующем решении пары стало известно несколькими днями раньше. Андрей писал о том, что их союз был невероятным путешествием продолжительностью в 16 лет, которое, к сожалению, закончилось. Он добавлял, что они пытались спасти эти отношения, однако сделать это не удалось.

Однако оба подчеркнули, что остаются друг для друга родными людьми, родителями их детей и поддержкой. Короткая также делилась в сети постом со словами благодарности и показывала совместное фото с бывшим избранником.

В браке у пары родились дочь Ксения и сын Остап.

Андрей Бедняков и Настя Короткая с детьми (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Напомним, также блогерша Шаманская высказалась про Беднякова на фоне его развода. Тогда Алина писала, что "сложно представить чувства женщины, которая осталась одна в чужой стране с двумя детьми на руках".

Бедняков ответил, что другим не стоит вмешиваться в эту тему, ведь никто не может представить, как тому или иному человеку переживать болезненный разрыв с любимым человеком.

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посте, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно Вы, с*ка, даже не представляете. Очень много советов, наставлений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку.

"Бросил с двумя детьми" Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них - оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такого", - заявлял Бедняков.