Бедняков с юмором прокомментировал свой развод и показал фото: "Дети жалуются"

Недавно ведущий и шоумен Андрей Бедняков сообщил о разводе с женой после многолетнего брака. Впоследствии это прокомментировала и его уже экс-избранница Настя Короткая. Теперь звезда решил с юмором высказаться о разрыве отношений.
Что по этому поводу сказал ведущий, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Так, в своем блоге он обнародовал кадр видеоразговора с Настей и детьми. В подписи к нему ведущий решил пошутить.
"Дети жалуются отцу, который ими не занимается, что женщина, которая с ними живет, кормит их только авокадо. "Это "Говорит Украина с Алексеем Сухановым", - написал Бедняков.
Бедняков прокомментировал развод (фото: instagram.com/biedniakov)
О соответствующем решении пары стало известно несколькими днями раньше. Андрей писал о том, что их союз был невероятным путешествием продолжительностью в 16 лет, которое, к сожалению, закончилось. Он добавлял, что они пытались спасти эти отношения, однако сделать это не удалось.
Однако оба подчеркнули, что остаются друг для друга родными людьми, родителями их детей и поддержкой. Короткая также делилась в сети постом со словами благодарности и показывала совместное фото с бывшим избранником.
В браке у пары родились дочь Ксения и сын Остап.
Напомним, также блогерша Шаманская высказалась про Беднякова на фоне его развода. Тогда Алина писала, что "сложно представить чувства женщины, которая осталась одна в чужой стране с двумя детьми на руках".
Бедняков ответил, что другим не стоит вмешиваться в эту тему, ведь никто не может представить, как тому или иному человеку переживать болезненный разрыв с любимым человеком.
"Если вы думаете, что это просто милый текст в посте, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно Вы, с*ка, даже не представляете. Очень много советов, наставлений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку.
"Бросил с двумя детьми" Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них - оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такого", - заявлял Бедняков.