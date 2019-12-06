Беда может случится с каждым: как действовать при пожаре

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса забрал жизни уже троих людей, еще около 50 человек оказались на больничных койках. Студенты признались, что после того, как в помещение появился сильный дым и пламя, большая часть запаниковала и это существенно осложнило пути к спасению. Украинцы, напуганные трагедией в Одессе, стали публиковать в социальных сетях инструкцию для родителей и детей о том, как реагировать на подобные ситуации и как остаться живым при пожаре.

Поиграйте с детьми в игру "Найди выход". В новом и незнакомом месте спросите ребенка, запомнил ли он, где выход и помнит ли он, куда нужно будет бежать в случае опасности. Важно, чтобы ребенок научился самостоятельно находить выход из помещения.

Научите ребенка, где бы он не находился, при первых признаках дыма или огня, реагировать адекватно – сразу разворачиваться и идти по направлению к выходу из здания. Объясните, что так он должен поступать, где бы он в тот момент не находился (занятия, торговый центр, праздник). Он должен самостоятельно выйти, не дожидаясь указания взрослых или родителей.

Выходить из здания нужно только по лестнице, использовать лифт при пожаре нельзя. Во время игры "Найди выход", покажите ребенку лестницы и пути эвакуации. Если есть знаки и план – объясните их значение, расскажите, как по ним ориентироваться.

Фото: работы на месте пожара в Одессе (dumskaya.net)

Расскажите ребенку, что огонь – это живое существо. Он сильный, от него нельзя спрятаться, закрыться дверью, от него можно только уйти на безопасное расстояние. Если огонь внутри – значит безопасно только снаружи. Дым, огонь, пожарная тревога – сигнал к тому, что нужно немедленно выходить из здания. Научите ребенка обращаться к другим взрослым с просьбой о помощи.

Если дыма становиться много – научите ребенка передвигаться на четвереньках. Ползайте с ним по полу до тех пор, пока он не запомнит, что нужно делать.

Научите ребенка делать маску для лица из подручных средств – кофта с длинными рукавами, футболка, шапка, шарф. Ткань нужно намочить водой, сильно намочить. Если нет воды – пописать на нее. Объясните, что такая маска может спасти ему жизнь.

Расскажите, как надо действовать, если ребенок оказался в толпе. Он должен уметь защитить горло – обхватить себя рукой за шею. В таком положение локоть поможет ему дышать, если начнется давка. Научите его просить о помощи взрослых, которые оказались поблизости. Если не отреагирует один, научите обращаться ко второму, третьему.

Если в помещении много дыма или темно, и непонятно, в какую сторону двигаться – важно ползти вперед до тех пор, пока не упрешься в стену. Далее нужно двигаться вдоль нее, опираясь только правой рукой. Правило руки работает у спасателей – они осматривают помещения по правилу левой руки и шансы, если передвигаться за правой рукой, встретиться с помощью, становятся намного выше. Кроме того, есть шанс самостоятельно дойти до выхода.

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Если из помещения выбраться невозможно и все пути к выходу преградили огонь и дым, то лучшее решение – это закрыться в ванной/туалете, при условии, что там есть окно. Все щели нужно закрыть и намочить все – одежду, двери, пол. Вода может просто литься из крана на пол. Желательно дать знать спасателям, где находишься, подать сигнал из окна.

Оставляя ребенка одного дома, нужно научить его открывать самостоятельно входную дверь в экстренных ситуациях. Важно – объяснить, что открывать дверь чужим нельзя, просто так выходить нельзя, только в критических ситуациях.

Если в квартире начался пожар, а ребенок находился один – он должен встать, выйти из помещения, закрыть дверь (но не на ключ, так как это затруднит доступ спасателям) и позвать на помощь. Нужно звонить в квартиры соседей и громко кричать: Пожар! При этом нужно спускаться с верхнего этажа вниз, к выходу. Если это многоквартирный дом, то нужно оповестить всех соседей о пожаре с помощью домофона.