Біда може трапитися з кожним: як діяти при пожежі

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя вже трьох людей, ще близько 50 людей опинилися на лікарняних ліжках. Студенти зізналися, що після того, як у приміщенні з'явився сильний дим і полум'я, більша частина запанікувала і це суттєво ускладнило шлях до порятунку. Українці, налякані трагедією в Одесі, стали публікувати в соціальних мережах інструкцію для батьків і дітей про те, як реагувати на подібні ситуації та як залишитися живим при пожежі.

Пограйте з дітьми в гру "Знайди вихід". У новому й незнайомому місці запитайте дитину, чи запам'ятала вона, де вихід і чи пам'ятає вона, куди потрібно буде бігти в разі небезпеки. Важливо, щоб дитина навчилася самостійно знаходити вихід з приміщення.

Навчіть дитину, де б вона не знаходилася, при перших ознаках диму або вогню, реагувати адекватно – відразу розвертатися і йти у напрямку до виходу з будівлі. Поясніть, що так вона повинна робити, де б вона в той момент не перебувала (заняття, торговий центр, свято). Вона повинна самостійно вийти, не чекаючи вказівки дорослих або батьків.

Виходити з будинку потрібно тільки по сходах, використовувати ліфт при пожежі не можна. Під час гри "Знайди вихід", покажіть дитині сходи і шляхи евакуації. Якщо є знаки та план – поясніть їх значення, розкажіть, як по них орієнтуватися.

Фото: роботи на місці пожежі в Одесі (dumskaya.net)

Розкажіть дитині, що вогонь – це жива істота. Він сильний, від нього не сховатися, не закритися дверима, від нього можна тільки відійти на безпечну відстань. Якщо вогонь всередині – це означає, що безпечно тільки зовні. Дим, вогонь, пожежна тривога – сигнал до того, що треба негайно виходити з будівлі. Навчіть дитину звертатися до інших дорослих з проханням про допомогу.

Якщо диму стає багато – навчіть дитину пересуватися рачки. Повзайте з нею по підлозі до тих пір, поки вона не запам'ятає, що потрібно робити.

Навчіть дитину робити маску для обличчя з підручних засобів – кофта з довгими рукавами, футболка, шапка, шарф. Тканину потрібно намочити водою, сильно намочити. Якщо немає води – пописати на неї. Поясніть, що така маска може врятувати їй життя.

Розкажіть, як треба діяти, якщо дитина опинилася в натовпі. Вона повинна вміти захистити горло – обхопити себе рукою за шию. В такому положення лікоть допоможе їй дихати, якщо почнеться тиснява. Навчіть її просити про допомогу дорослих, які опинилися поблизу. Якщо не відреагує один, навчіть звертатися до другого, третього.

Якщо в приміщенні багато диму або темно, і незрозуміло, в який бік рухатися – важливо повзти вперед до тих пір, поки не дістанешся стіни. Далі потрібно рухатися вздовж неї, спираючись тільки правою рукою. Правило руки працює у рятувальників – вони оглядають приміщення за правилом лівої руки і шанси, якщо пересуватися за правою рукою, зустрітися з допомогою, стають набагато вище. Крім того, є шанс самостійно дійти до виходу.

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Якщо з приміщення вибратися неможливо і всі шляхи до виходу перегородили вогонь та дим, то найкраще рішення – це закритися у ванній/туалеті, за умови, що там є вікно. Всі щілини потрібно закрити і намочити все – одяг, двері, підлогу. Вода може просто литися з крана на підлогу. Бажано дати знати рятувальникам, де знаходишся, подати сигнал з вікна.

Залишаючи дитину одну вдома, треба навчити її самостійно відкривати вхідні двері в екстрених ситуаціях. Важливо пояснити, що відкривати двері чужим не можна, просто так виходити не можна, тільки в критичних ситуаціях.

Якщо в квартирі почалася пожежа, а дитина знаходиться одна – вона повинна встати, вийти з приміщення, закрити двері (але не на ключ, так як це ускладнить доступ рятувальникам) і покликати на допомогу. Потрібно телефонувати до квартири сусідів і голосно кричати: Пожежа! При цьому потрібно спускатися з верхнього поверху вниз, до виходу. Якщо це багатоквартирний будинок, то треба оповістити всіх сусідів про пожежу за допомогою домофона.