Обращайтесь к врачу: Супрун развеяла мифы о головной боли

Супрун продолжает рассказывать украинцам о болезнях и о том, как с ними бороться
Универсального средства, которое бы помогало при любой головной боли, не существует. Об этом рассказала эксперт Уляна Супрун на своей странице в Facebook.
По ее словам, головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной (следствие других состояний). Именно по этой причине необходимо искать причину и лечить непосредственно ее.
При этом лечение нужно не самому себе назначать, а обращаться к помощи специалиста. Самое главное, что советует Супрун, так это сохранять спокойствие и исключить самое страшное.
Если вы испытываете частые головные боли, то лучше всего завести дневник, в котором отмечать, как часто и где именно болит голова, какая продолжительность боли, что вы ели и принимали и помогло ли это, какая была фаза менструального цикла.
Супрун рассказала о головной боли (фото: pixabay.com)
Данная информация понадобится для диагностики типа боли и поиска возможных ее причин.
Супрун подчеркнула, что частые головные боли и мигрени не являются свидетельством опухоли мозга, как это принято считать благодаря кинематографу и катастрофическому мышлению.
Врач должен сначала исключить критические причины головной боли. Если что-то вызывает подозрение, то нужно сделать МРТ. При этом специалист должен спросить пациента о тревожных сигналах при головной боли:
Супрун рассказала о головной боли (фото: pixabay.com)
МРТ необходимо делать при следующих сигналах:
Напомним, что Супрун рассказала, как правильно бороться с угрями и не тратить зря деньги.
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