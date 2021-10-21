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"Батько наш Бандера": нардепы в Раде поддержали новый флешмоб (видео)

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 21:58
"Батько наш Бандера": нардепы в Раде поддержали новый флешмоб (видео) Коллаж РБК-Украина: в Раде исполнили песню о Бандере
Автор: Владимир Костырин

Нардепы в Верховной Раде присоединились к новому флешмобу в сети и тоже исполнили песню "Батько наш Бандера" на камеру, такими образом поддержав запущенный львовскими школьниками тренд в ТікТок, который стремительно набирает популярность в интернете.

Ролик с "музыкальной паузой" в стенах парламента 21 октября опубликован на Facebook-странице депутата Алексея Гончаренко.

"Тот момент, когда вирусный флешмоб из стен школы пришел в Верховную Раду", - подписал он кадры.

Под куполом Рады композицию о Бандере политики спели хором.

Кроме автора поста, звучали также голоса Софии Федыны, Владимира Вятровича, Иванны Климпуш-Цинцадзе, Николая Княжицкого, Владимира Арьева, Олега Синютки (депутаты фракции "Европейская солидарность").

Видео: нардепы в Раде спели песню "Батько наш Бандера"

Напомним, недавно львовские ученики в школе спели песню "Батько наш Бандера, Україна - мати", записали на видео и выложили ролик в сети, призвав присоединяться к патриотичному флешмобу. Вскоре она получила большой резонанс и распространение в СМИ. Кстати, особо хит разошелся в рунете, и у кремлевских пропагандистов песня вызвала истерику. Сами же школьники - авторы нового тренда - развеяли ряд домыслов и фейков, а также признались, что были шокированы тем, что о них говорят на россТВ.

Слова песни "Батько наш - Бандера"

Автор слов композиции и кто сочинил мелодию - неизвестно, и песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати!" можно считать народной. Вот полный текст песни:

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений. (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. (2)

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! (2)

А ми з мо**алями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. (2)

Мо**алі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! (2)

Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала. (2)

На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава! (2)

Как сообщалось, ранее в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения известной песней.

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Алексей Гончаренко Бандера Владимир Вятрович Верховная рада
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