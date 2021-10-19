Школьницы с видео "Батько наш Бандера" развенчали пропаганду росСМИ: учительница нас поддержала

Львовские школьницы, которые прославились исполнением песни "Батько наш Бандера" на уроках, рассказали, как все было на самом деле. Отметим, что в российских СМИ написали, что дети таким способом "троллили" учительницу, но все оказалось совсем не так.

Девочки рассказали, что около месяца назад они начали петь композицию, так как она им очень нравилась. Также ее записали и в ТікТок.

"На уроке истории я решила снять это видео и опубликовать его в своем ТікТок. Далее оно разлетелось по разным пабликам и Telegram-каналам и приобрело большую популярность, особенно в России", - рассказала школьница.

По словам одной из девочек, они были в шоке, когда узнали, что о них говорят на россТВ.

"Мы хотим сказать, что СМИ начали распространять неправдивую информацию о нашей учительнице по истории, которая - наоборот, нас поддерживала и помогала осуществить эту идею", - рассказала девочка.

Как уточнила одна из школьниц, как раз на этом уроке учительница им рассказывала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН и УПА.