Батькам на замітку. Педіатр поділилась 6 варіантами здорових і смачних перекусів для школярів

Від того наскільки якісно дитина харчується, залежить її фізичний розвиток та схильність до навчання. Шкільні перекуси мають бути здоровими і повноцінними. Є кілька простих правил, які допоможуть батькам правильно складати ланчбокси для дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію педіатра Вікторії Сіротіної в Instagram .

Як правильно скласти ланчбокс для школяра

"Дозвольте вашій дитині самостійно вибирати їжу в ланч бокс для обіду зі здорових продуктів, які ви їй пропонуєте. Дотримуйтесь правила "веселки" - різнокольорових фруктів і овочів, це допомагає отримати необхідні поживні речовини", - радить лікар.

Також вона додає, що важливо пакувати ланчбокс разом із дитиною напередодні ввечері. Це дає дитині час для ретельного вибору та відчуття самостійності. Дитина, швидше за все з’їсть їжу, яку обрала сама.

"Перевірте з дитиною вдома, чи зможе вона сама легко відкрити бокс та зручно з’їсти перекус. Злийте зайвий сік зі свіжих фруктів, овочів, консервованого тунця і т. д. Розріжте бутерброди, роли на половинки для зручності. Для зручності, використовуйте небагато начинки для сендвічів", - каже Сіротіна.

Педіатр радить нарізати великі фрукти на шматочки, так дитина зможе легко та швидко їх з’їсти. Включіть у ланчбокс дрібні фрукти, такі як полуниця, чорниця та виноград.

"Використовуйте багаторазові контейнери або обгортки, щоб мінімізувати відходи", - говорить лікар.

Як складати ланчбокс дитині у школу (скриншот із відео)

6 варіантів здорових перекусів для дітей

Варіант 1 - запечений кекс із вареної індички, йогурту і зелені, відварений рис з морквою, горошком та кукурудзою, горішки, банани та лохина.

Варіант 2 - бутерброд із цілозерновим хлібом і листям салату, крем-сир із запеченою індичкою, канапе з сиру, листу шпинату і томатів чері, яблуко та фініки.

Варіант 3 - хлібці із цілозернового борошна та насіння, хумус з омлетом по розміру хлібця, томати чері та бейбі-морква, горішки та абрикос.

Варіант 4 - запечені канелоні з телятиною, сиром та зеленню, огірок та броколі, горішки, яблуко та фініки.

Варіант 5 - цілозерновий хлібець із гуакамоле та вареним яйцем, фелата, солодкий перець, горішки, виноград та груша.

Варіант 6 - запечена картопля з тунцем, панкейк із крем-сиром, солодкий перець, горішки, персик та лохина.