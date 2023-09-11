Педіатр розповіла, як дитині менше хворіти у колективі: лише два правила

Дуже часто батьків турбує той факт, що дитина пішла в садок або школу і почала часто хворіти. Це абсолютно нормально, коли маленькі діти підхоплюють застуду чи інший вірус 8-12 разів на рік.

Про те, як менше хворіти дитині в колективі, - розповіла в Instagram педіатр Даша Власенко.

Хворіти - це нормально

Існують сотні різних вірусів, які викликають симптоми застуди. Оскільки імунна система дітей раніше не стикалася з цими вірусами, вони сприйнятливіші до кожного нового вірусу, з яким контактують.

Одна інфекція починає трохи проходити, коли її наступає інша. З таким циклом може здатися, що діти завжди хворі.

"Ще раз наголошу це абсолютно нормально", - написала медик.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Здається, що дитина заражається вірусною інфекцією частіше 8-12 разів на рік.

Якщо інфекції не проходять самостійно чи є ускладнення

Є відставання у фізичному розвитку

У вас у сімейному анамнезі були імунні розлади

Лікар повідомила, що дитина може хворіти й це нормально. Головне - це, як швидко вона одужує, тому що ГРВІ це стан, що проходить самостійно.

Як менше хворіти

Багато хвороб передаються через мікроби, що передаються через торкання. Коли одна дитина витирає свої соплі, а потім торкається ручки, олівця або іграшки, вона залишає слід мікробів, які може підхопити наступна дитина.

Що треба робити:

Мити руки теплою водою з милом не менше 20 секунд

Використовувати антисептики під наглядом дорослих

Робити щеплення

Вам потрібно щороку вакцинувати дитину та сім'ю від грипу. Ця вакцинація та інші рекомендовані дитячі вакцини запобігають багатьом серйозним захворюванням, що загрожують життю.