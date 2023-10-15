Родителям на заметку. Педиатр поделилась 6 вариантами здоровых и вкусных перекусов для школьников
От того, насколько качественно ребенок питается, зависит его физическое развитие и склонность к обучению. Школьные перекусы должны быть здоровыми и полноценными. Существует несколько простых правил, которые помогут родителям правильно сформировать ланчбоксы для ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Виктории Сиротиной в Instagram.
Как правильно сложить ланчбокс для школьника
"Позвольте вашему ребенку самостоятельно выбирать еду в ланч бокс для обеда из здоровых продуктов, которые вы предлагаете. Соблюдайте правило "радуги" - разноцветных фруктов и овощей, это помогает получить необходимые питательные вещества", - советует врач.
Также она добавляет, что важно паковать ланчбокс вместе с ребенком накануне вечером. Это дает ребенку время для тщательного выбора и самостоятельности. Ребенок, скорее всего, съест пищу, которую выбрал сам.
"Проверьте с ребенком дома, сможет ли он сам легко открыть бокс и удобно съесть перекус. Слейте лишний сок из свежих фруктов, овощей, консервированного тунца и т. д. Разрежьте бутерброды, роллы на половинки для удобства. Также используйте немного начинки для сэндвичей", - говорит Сиротина.
Педиатр советует нарезать большие фрукты на кусочки, так ребенок сможет легко и быстро их съесть. Включите в ланчбокс мелкие фрукты, такие как клубника, черника и виноград.
"Используйте многоразовые контейнеры или обертки, чтобы минимизировать отходы", - говорит врач.
Как сформировать ланчбокс ребенку в школу (скриншот с видео)
6 вариантов здоровых перекусов для детей
Вариант 1 - запеченный кекс из вареной индейки, йогурта и зелени, отварной рис с морковью, горошком и кукурузой, орешки, бананы и голубика.
Вариант 2 - бутерброд с цельнозерным хлебом и листьями салата, крем-сыр с запеченной индейкой, канапе из творога, листа шпината и томатов черри, яблоко и финики.
Вариант 3 - хлебцы из цельнозерновой муки и семян, хумус с омлетом по размеру хлебца, томаты черри и бейби-морковь, орешки и абрикос.
Вариант 4 - запеченные канелони с телятиной, сыром и зеленью, огурец и брокколи, орешки, яблоко и финики.
Вариант 5 - цельозерный хлебец из гуакамоле и вареным яйцом, фелата, сладкий перец, орешки, виноград и груша.
Вариант 6 - запеченный картофель с тунцом, панкейк с крем-сыром, сладкий перец, орешки, персик и голубика.
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