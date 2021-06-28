Баста похвастался подарками от Усика и Ломаченко

Баста провел несколько концертов в Украине. Сначала он два дня выступил в Киеве, а потом дал концерты в Одессе. При этом российский рэпер похвастался подарками от украинских боксеров. Александр Усик и Василий Ломаченко подарили ему бейсболку и футболку.

Об этом артист сообщил в Instagram.

"Спасибо за подгон", - подписал фото Баста и отметил Усика и Ломаченко. Баста (фот: instagram.com/bastaakanoggano) На снимке он запечатлен в подаренной бейсболке и футболке, на которой написано слово Lomus. Оно объединяет фамилии давних друзей боксеров, и впервые появилось в 2015 году. "С уважением, Василий Михайлович", - ответил под фото Ломаченко. Отметим, что Василий Вакуленко выступает под именами Баста, Ноггано и N1NT3NDO (Нинтендо).