Баста похвалився подарунками від Усика і Ломаченка

Баста провів кілька концертів в Україні. Спочатку він два дні виступив в Києві, а потім дав концерти в Одесі. При цьому російський репер похвалився подарунками від українських боксерів. Олександр Усик і Василь Ломаченко подарували йому бейсболку і футболку.

Про це артист повідомив в Instagram.

"Спасибі за підгін", - підписав фото Баста і указав Усика і Ломаченка. Баста (фот: instagram.com/bastaakanoggano) На знімку він зображений в подарованій бейсболці і футболці, на якій написано слово Lomus. Воно об'єднує прізвища давніх друзів боксерів, і вперше з'явилося у 2015 році. "З повагою, Василь Михайлович", - відповів під фото Ломаченко. Зазначимо, що Василь Вакуленко виступає під іменами Баста, Ноггано і N1NT3NDO (Нінтендо).