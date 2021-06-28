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Баста похвалився подарунками від Усика і Ломаченка

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Понеділок 28 червня 2021 22:32
Баста похвалився подарунками від Усика і Ломаченка Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Роман Мирончук

Баста провів кілька концертів в Україні. Спочатку він два дні виступив в Києві, а потім дав концерти в Одесі. При цьому російський репер похвалився подарунками від українських боксерів. Олександр Усик і Василь Ломаченко подарували йому бейсболку і футболку.

Про це артист повідомив в Instagram.

"Спасибі за підгін", - підписав фото Баста і указав Усика і Ломаченка.

Баста похвалився подарунками від Усика і Ломаченка

Баста (фот: instagram.com/bastaakanoggano)

На знімку він зображений в подарованій бейсболці і футболці, на якій написано слово Lomus. Воно об'єднує прізвища давніх друзів боксерів, і вперше з'явилося у 2015 році.

"З повагою, Василь Михайлович", - відповів під фото Ломаченко.

Зазначимо, що Василь Вакуленко виступає під іменами Баста, Ноггано і N1NT3NDO (Нінтендо).

Нагадаємо, на концерті Басти в Одесі 27 червня в "Ібіці" побилися дві шанувальниці артиста. Одній відвідувачці не сподобалося, що попереду неї дві дівчини стояли біля VIP-столиків і заважали їй спостерігати за сценою.

Вона попросила їх сісти, але вони не послухалися. Після чого між ними стався конфлікт, в ході якого вони били одна одну, обливали водою і кидалися келихами.

Ми також писали про те, що в Києві намагалися зірвати концерт Басти, але виступ музиканта все ж пройшов.

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Олександр Усик Баста
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