Барський розкритикував закиди щодо захисту пам'ятника Пушкіну: "Я звертався до друга"

"Хочу одразу чітко сказати: це відео не було зверненням до президента України, як це подають у соцмережах. У ролику я звертався до друга, Володі Уми - і ті, хто поширює інші версії, просто свідомо маніпулюють. З легкої руки автора цього наклепу - Олександр Колмен Сердюк - вона, неправда, активно поширилася рашистськими пабліками", - заявив директор одеського театру "Маски".

Момент, поширений в мережі, був взятий з годинного інтерв'ю Барського в YouTube. Там під час прогулянки містом до нього підходить жінка з того самого ролику.

"Скажіть Володимиру Умі, щоб він Пушкіна не чіпав. Він дістав вже", - сказав їй з посмішкою Борис.

Борис Барський прокоментував скандальне відео про Пушкіна (скриншот)

Панянка запропонувала особисто звернутися до згаданого чоловіка. Тоді вони записали спільне відео. Посилання на повне інтерв'ю актор поширив у себе в дописі.

"Там є все: про Гуморину, про Комедіаду, про театр, про Маски, про Жванецького, про Юджина Чапліна і навіть про Пушкіна, трішки..." - повідомив Барський.

"Я записав невеличке відео з реальними кадрами тієї нашумілої зйомки. І записав його українською мовою, щоб зрозуміліше було навіть тим, хто абсолютно нічого не знає про мене, але готовий полити брудом за першої зручної нагоди..." - додав він.



В коментарях підписники підтримали зірку. Відреагував на заяву й волонтер, актор і музикант Олександр Сердюк, якого Барський звинуватив у розповсюджені відео.

"Ваш театр працює якою мовою? Тільки не суньте сюди пантоміму. Ваші вистави ротом говоряться. Чого всі ваші афіші, соціальні мережі театру російською? І на засипку. Подивіться на свою сторінку, умніца, якою мовою, ви ведете її? Скільки у вас підписників? Ви впевнені, що адекватні в цій грі?" - зазначив він.

Олександр вважає, що Борис повинен підтримувати декомунізацію, а не продовжувати поширювати російську культуру.

"Зараз така важка ситуація в країні, що треба брати себе в руки та допомагати боротись за Україну". І потім, коли всі розійдуться, взяти свій телефон в руки і сказати публічно: "Я підтримую знищення памʼятників кацапської історії. Я готовий підписати петицію. Я вибачаюсь, просто я стара людина, яку ґвалтували російською культурою і мені важко від цього здихатись, але не будьте мною. Боріться з тим. І я теж буду боротись з совком в собі. Ваш Борис Барський". Але тут ви також показали, що так і нічого не зрозуміли. Жванецький, Утьосов і всі такі ж трудівниці рубля, нагороджені кацапською владою. Вірю, що ви візьметесь за голову і зрозумієте, яку жахливу роботу ви робите", - зазначив він.

Відповідь Сердюка Барському (скриншот)

Раніше ми розповідали, як в мережі відреагували на відео Бориса про пам'ятник Пушкіну. Активісти та юзери розкритикували актора.